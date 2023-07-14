به گزارش خبرگزاری مهر، سردار علی فدوی صبح جمعه در مراسم افتتاح آبرسانی به ۱۱۰ روستای استان کرمان در روستای قنات ملک زادگاه سردار شهید سلیمانی اظهار داشت: توان دریایی و موشکی سپاه برای خدمت رسانی به مردم است و سپاه هیچ هم و غمی جز خدمت به مردم ندارد.

وی تاکید کرد: همین که فردی شیر آب را باز کند و حلاوت شیرینی خدمت رسانی را می چشد یعنی هر لحظه، هر روز و هر ساعت به استطاعت و قوه خودمان اضافه می‌کنیم.

جانشین فرمانده سپاه گفت: یکی از کارهایی که حاج قاسم انجام داد و بر آن بسیار اعتقاد داشت، خدمت به مردم بود و کارهایی مانند آبرسانی و ساخت مسکن که در حال انجام است در سال ۱۴۰۲ با همت جهادی و انقلابی شدت می‌گیرد.

سردار فدوی گفت: همه مجموعه‌های سپاه از یکدیگر در خدمت رسانی سرعت می‌گیرند؛ تمامی رده‌های سپاه مشغول خدمت رسانی برای محرومیت زدایی هستند و امیدواریم در همه جای کشور و استان کرمان این روال برقرار شود تا آب شرب بهداشتی به مناطق برسد.

وی تاکید کرد: به‌زودی محرومیت‌ها از کشور رخت بر می‌بندد و روستایی نخواهیم داشت که آب شرب سالم و راه روستایی نداشته باشد؛ همچنین با فعالیت‌های آبخیزداری کاری می‌کنیم که سیل به مردم و روستاها خسارت وارد نکند.

جانشین فرمانده سپاه گفت: پس از رفع محرومیت‌ها روند توسعه و رشد را برای رسیدن به قله‌های معیشت و اقتصاد ادامه می‌دهیم.

طرح آبرسانی به ۱۱۰ روستای دارای تنش آبی استان کرمان صبح روز جمعه طی مراسمی در روستای قنات ملکی شهرستان رابر به بهره برداری رسید.

این طرح با محوریت قرارگاه امام حسن مجتبی (ع) و بسیج سازندگی اجرایی و برای اجرای آن ۳۴۰ کیلومتر خط لوله انتقال و شبکه توزیع اجرایی، ۲۷ حلقه چاه به متراژ سه هزار و ۱۸۰ متر حفر و پنج هزار مترمکعب مخزن احداث شده است.