به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام راشکی، در خطبه های نماز جمعه این هفته زهک با اشاره به فضاسازیها و تهدیدات نظامی دشمن، تأکید کرد: با هدایت حکیمانه رهبر معظم انقلاب و اقتدار دفاعی جمهوری اسلامی، این تهدیدات هیچ خللی در آرامش، امنیت و زندگی عادی ملت ایران ایجاد نخواهد کرد.
امام جمعه زهک ضمن سفارش به تقوای الهی با اشاره به دیدار رهبر معظم انقلاب اسلامی با مردم تبریز در ۲۸ بهمنماه، اظهار داشت: سخنان حضرت آقا یک نقشه راه دقیق و راهبردی برای عبور از شرایط حساس کنونی کشور و منطقه بود که میتوان آن را در چهار محور اساسی تحلیل کرد.
وی در تشریح محور نخست بیانات رهبر انقلاب، به حوادث و اغتشاشات ۱۸ و ۱۹ دیماه اشاره کرد و افزود: دشمن با پروژه دروغین «کشتهسازی» تلاش داشت جمهوری اسلامی را متهم به کشتار گسترده مردم کند، اما رهبر معظم انقلاب با تبیینی دقیق و مستند، این توطئه رسانهای را بهطور کامل خنثی کردند. اعلام رسمی اسامی جانباختگان همراه با کد ملی، نشان داد ادعاهای رسانههای معاند هیچ پایه و اساسی ندارد.
امام جمعه زهک ادامه داد: رهبر انقلاب جانباختگان این حوادث را بهدرستی تفکیک کردند؛ از شهدای نیروی انتظامی و بسیج که در راه دفاع از امنیت مردم به شهادت رسیدند، تا مردم بیگناه و حتی جوانانی که بر اثر غفلت و فریب رسانهای در میدان دشمن قرار گرفتند. این نگاه پدرانه و عمیق، اوج رأفت، عدالت و حکمت رهبری را نشان میدهد.
وی محور دوم بیانات حضرت آقا را مربوط به تهدیدات آمریکا و فضاسازی نظامی و رسانهای در منطقه دانست و تصریح کرد: رهبر انقلاب با صراحت اعلام کردند که جمهوری اسلامی از تهدید ناوهای جنگی و قدرتنمایی دشمن هراسی ندارد و توان دفاعی و آفندی کشور بهگونهای است که هر تهدیدی با پاسخ قاطع مواجه خواهد شد.
جمهوری اسلامی اهل منطق، گفتگو و صلح است
حجتالاسلام والمسلمین راشکی، در تبیین محور سوم سخنان رهبر انقلاب درباره مذاکرات، گفت: حضرت آقا تأکید کردند که جمهوری اسلامی اهل منطق، گفتگو و صلح است، اما هرگز زیر بار مذاکرات تحمیلی و شروط خلاف منافع ملی نخواهد رفت. مذاکره زمانی پذیرفتنی است که عزت، استقلال و امنیت کشور حفظ شود.
وی محور چهارم این سخنرانی را ایجاد آرامش و اعتماد عمومی در جامعه دانست و افزود: رهبر انقلاب با تأکید بر لزوم ادامه زندگی عادی و فعالیتهای اقتصادی مردم، نشان دادند که کشور با مدیریت هوشمندانه در مسیر ثبات قرار دارد و رمز اصلی موفقیت، اتحاد و انسجام ملی همه اقشار و گروههاست.
امام جمعه زهک در بخش پایانی خطبهها، با اشاره به فرا رسیدن ماه مبارک رمضان، این ماه را فرصت طلایی بندگی، انس با قرآن و احیای مساجد دانست و گفت: تلاوت قرآن همراه با تدبر، شرکت در محافل جزخوانی، حضور پررنگ در مساجد و برگزاری افطاریهای ساده و مردمی، از جلوههای زیبای این ماه پربرکت است.
وی با تأکید بر نقش مساجد در تربیت نسل آینده، خاطرنشان کرد: آبادانی مسجد تنها به ساختوساز نیست، بلکه به حضور مردم، بهویژه جوانان و نوجوانان و برنامههای متنوع فرهنگی و معنوی است. همه باید با صبر، اخلاق نیکو و برنامهریزی صحیح، زمینه جذب نسل جوان به مساجد را فراهم کنیم.
حجتالاسلام والمسلمین راشکی در پایان ابراز امیدواری کرد: با همت ائمه جماعات، هیئتامنای مساجد و مشارکت مردم، ماه مبارک رمضان امسال با برنامههایی باشکوه، اثرگذار و وحدتآفرین در شهرستان زهک برگزار شود.
