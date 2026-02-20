  1. استانها
  2. اردبیل
۱ اسفند ۱۴۰۴، ۱۵:۱۲

آیت الله صفری: ایران جنگ ترکیبی و روانی آمریکا را مهار می‌کند

گرمی - امام جمعه شهرستان گرمی با تاکید بر قدرت و اقتدار ایران گفت: آمریکا به دنبال جنگ نظامی نیست، بلکه بدنبال جنگ ترکیبی و روانی است،اما ایران این جنگ را مهار می‌کند.

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله یدالله صفری در خطبه های نماز جمعه گرمی با دعوت مردم به تقوا، قرآن را کتاب خدا و معجزه پیامبر خواند و اظهار کرد: این نسخه شفابخش، در ماه رمضان اثر مضاعف دارد و تلاوت حتی یک آیه آن برابر با تلاوت کل قرآن در سایر ماه‌ها پاداش دارد.

وی با اشاره به مذاکرات ایران و آمریکا گفت: تیم مذاکره‌کننده ایرانی با اختیارات کامل، هماهنگ با نظام و تحت چارچوب مشخص وارد مذاکرات شده است. اصول اصلی نظام، حفظ غنی‌سازی، ممنوعیت خروج مواد غنی‌شده و عدم مذاکره درباره مسائل موشکی و منطقه‌ای است.

خطیب جمعه گرمی ادامه داد: تحرکات آمریکا در منطقه برای جنگ نظامی نیست، بلکه شامل ارسال پیام به رژیم صهیونیستی، حمایت از اغتشاشگران و دلگرمی دادن به متحدان است. آمریکا با فشار سیاسی، اقتصادی و روانی تلاش می‌کند فضای «نه جنگ، نه صلح» ایجاد کند، اما ایران این جنگ ترکیبی و روانی را مهار می‌کند.

آیت‌الله صفری در پایان گفت: خطرناک‌ترین نوع جنگ، جنگ ترکیبی و ادراکی است که از طریق رسانه‌ها و فضای مجازی جوانان را منحرف می‌کند. در این شرایط، وظیفه علما، معلمان، استادان دانشگاه و خانواده‌ها سنگین است.

کد خبر 6754476

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها