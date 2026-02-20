به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله یدالله صفری در خطبه های نماز جمعه گرمی با دعوت مردم به تقوا، قرآن را کتاب خدا و معجزه پیامبر خواند و اظهار کرد: این نسخه شفابخش، در ماه رمضان اثر مضاعف دارد و تلاوت حتی یک آیه آن برابر با تلاوت کل قرآن در سایر ماهها پاداش دارد.
وی با اشاره به مذاکرات ایران و آمریکا گفت: تیم مذاکرهکننده ایرانی با اختیارات کامل، هماهنگ با نظام و تحت چارچوب مشخص وارد مذاکرات شده است. اصول اصلی نظام، حفظ غنیسازی، ممنوعیت خروج مواد غنیشده و عدم مذاکره درباره مسائل موشکی و منطقهای است.
خطیب جمعه گرمی ادامه داد: تحرکات آمریکا در منطقه برای جنگ نظامی نیست، بلکه شامل ارسال پیام به رژیم صهیونیستی، حمایت از اغتشاشگران و دلگرمی دادن به متحدان است. آمریکا با فشار سیاسی، اقتصادی و روانی تلاش میکند فضای «نه جنگ، نه صلح» ایجاد کند، اما ایران این جنگ ترکیبی و روانی را مهار میکند.
آیتالله صفری در پایان گفت: خطرناکترین نوع جنگ، جنگ ترکیبی و ادراکی است که از طریق رسانهها و فضای مجازی جوانان را منحرف میکند. در این شرایط، وظیفه علما، معلمان، استادان دانشگاه و خانوادهها سنگین است.
