  1. استانها
  2. کرمان
۱ اسفند ۱۴۰۴، ۱۵:۱۱

معاون رئیس‌جمهور: هیچ دانش‌آموزی تا سال آینده از تحصیل باز نخواهد ماند

معاون رئیس‌جمهور: هیچ دانش‌آموزی تا سال آینده از تحصیل باز نخواهد ماند

کرمان- معاون توسعه روستایی و مناطق محروم رئیس‌جمهوری گفت: هیچ دانش آموزی تا سال آینده با اجرای طرح‌های در دست اقدام و همکاری با وزارت آموزش و پرورش از تحصیل باز نخواهد ماند.

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالکریم حسین‌زاده، بعد از ظهر جمعه در سفر به جنوب استان کرمان و در جمع خبرنگاران در شهرستان قلعه‌گنج با اعلام برنامه‌های دولت در حوزه آموزش مناطق محروم گفت: با اجرای طرح‌های در دست اقدام و همکاری با وزارت آموزش و پرورش، تا سال آینده هیچ دانش‌آموزی از تحصیل بازنخواهد ماند.

وی افزود: در سال جاری چند اقدام مهم در حوزه آموزش در دستور کار قرار گرفته که مهم‌ترین آن حل مشکل جاماندگان از تحصیل است و این موضوع با همکاری وزارت آموزش و پرورش پیگیری می‌شود.

معاون توسعه روستایی و مناطق محروم رئیس‌جمهوری با اشاره به جمع‌آوری مدارس سنگی در کشور تصریح کرد: در این زمینه نیز برنامه‌ریزی مشترکی با وزارت آموزش و پرورش انجام شده تا تمامی مدارس سنگی حذف و جایگزین مناسب برای آن‌ها فراهم شود.

حسین زاده، ادامه داد: توسعه مدارس هیبریدی و آموزش از راه دور از دیگر برنامه‌های دولت است که تجهیزات مورد نیاز آن با مشارکت بخش خصوصی و نهادهای غیردولتی تأمین خواهد شد.

وی افزود: در مناطقی که دسترسی به معلم با مشکل مواجه است، از ظرفیت آموزش از راه دور استفاده می‌کنیم تا عدالت آموزشی در سراسر کشور محقق شود.

کد خبر 6754545

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها