به گزارش خبرنگار مهر، عبدالکریم حسینزاده، بعد از ظهر جمعه در سفر به جنوب استان کرمان و در جمع خبرنگاران در شهرستان قلعهگنج با اعلام برنامههای دولت در حوزه آموزش مناطق محروم گفت: با اجرای طرحهای در دست اقدام و همکاری با وزارت آموزش و پرورش، تا سال آینده هیچ دانشآموزی از تحصیل بازنخواهد ماند.
وی افزود: در سال جاری چند اقدام مهم در حوزه آموزش در دستور کار قرار گرفته که مهمترین آن حل مشکل جاماندگان از تحصیل است و این موضوع با همکاری وزارت آموزش و پرورش پیگیری میشود.
معاون توسعه روستایی و مناطق محروم رئیسجمهوری با اشاره به جمعآوری مدارس سنگی در کشور تصریح کرد: در این زمینه نیز برنامهریزی مشترکی با وزارت آموزش و پرورش انجام شده تا تمامی مدارس سنگی حذف و جایگزین مناسب برای آنها فراهم شود.
حسین زاده، ادامه داد: توسعه مدارس هیبریدی و آموزش از راه دور از دیگر برنامههای دولت است که تجهیزات مورد نیاز آن با مشارکت بخش خصوصی و نهادهای غیردولتی تأمین خواهد شد.
وی افزود: در مناطقی که دسترسی به معلم با مشکل مواجه است، از ظرفیت آموزش از راه دور استفاده میکنیم تا عدالت آموزشی در سراسر کشور محقق شود.
