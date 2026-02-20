۱ اسفند ۱۴۰۴، ۱۵:۱۹

خواندن ذهن با هوش مصنوعی؛ روشی برای تبدیل افکار به متن

دانشمندان با استفاده از هوش مصنوعی، روش جدیدی برای تبدیل افکار به متن ابداع کرده‌اند که دیگر نیازی به ساعت‌ها اسکن مغزی و آموزش طولانی‌مدت ندارد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست‌جمهوری، این فناوری با بهره‌گیری از اسکن مغزی سریع و الگوریتم‌های پیشرفته می‌تواند افکار فرد را به‌صورت تقریبی به متن تبدیل کند.

این دستاورد می‌تواند به افراد مبتلا به آفازی (اختلال در تکلم) کمک کند تا به‌راحتی با دیگران ارتباط برقرار کرده و افکار خود را بیان کنند.

نکته‌ جالب اینجاست که سیستم مذکور حتی با استفاده از تصاویر بی‌صدا نیز قادر است افکار فرد را رمزگشایی کند؛ موضوعی که نشان‌دهنده‌ ارتباط عمیق میان بازنمایی ایده‌ها از طریق زبان و روایت‌های بصری در مغز است.

