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۲۳ تیر ۱۴۰۲، ۱۳:۱۸

وزیر ارشاد:

ضرورت ملی شدن جشنواره طنزپهلو/ گل آقا دوران طلایی طنز کشور است

ضرورت ملی شدن جشنواره طنزپهلو/ گل آقا دوران طلایی طنز کشور است

فومن- وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی با تاکید بر ملی شدن جشنواره طنزپهلو گفت: طنز گل آقا دوران طلایی طنز کشور است، وی با رعایت دقیق مرزها به سنت ها نیز احترام می گذاشت.

به گزارش خبرنگار مهر، محمدمهدی اسماعیلی صبح جمعه در اختتامیه هفتمین جشنواره طنز و رسانه طنزپهلو در فومن با تاکید بر ضرورت ملی شدن جشنواره طنزپهلو گفت: دستورات لازم برای این منظور صادر شده و باید در زمان مناسب اجرایی شود.

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی با بیان اینکه جامعه به طنز و نشاط احتیاج دارد افزود: جشنواره طنزپهلو باید با دبیر خانه دائمی و در فومن برگزار شود.

وی با اشاره به قدمت و پیشینه طنز در کشورمان بیان کرد: بعد ادبی حوزه طنز و رسانه باید بیش از پیش مورد توجه قرار گیرد.

اسماعیلی با بیان اینکه طنز گل آقا نقطه اوج و دوران طلایی طنز کشور است بیان کرد: یکی از ویژگی‌های منحصر به فرد طنز گل آقا نجیب بودن و حکیمانه بودن آن است.

وی با بیان اینکه کیومرث صابری فومنی ضمن رعایت ارزش‌ها و هنجارها، به مشکلات جامعه اشاره می‌کرد ادامه داد: وی با رعایت دقیق مرزها، به سنت‌ها نیز احترام می‌گذاشت.

وی با اشاره به جاودانگی هنر عنوان کرد: هنر همواره ارزشمند است و با گذر زمان ارزش آن بیشتر مشخص می‌شود.

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی با بیان اینکه گل آقا منشأ تحول طنز و رسانه در ایران است گفت: وزارت فرهنگ آماده حمایت ویژه از طنز پردازی و هنرمندان است و فومن مرکز طنز کشور خواهد بود.

کد مطلب 5836105

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