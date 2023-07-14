ضرورت ملی شدن جشنواره طنزپهلو/ گل آقا دوران طلایی طنز کشور است

به گزارش خبرنگار مهر، محمدمهدی اسماعیلی صبح جمعه در اختتامیه هفتمین جشنواره طنز و رسانه طنزپهلو در فومن با تاکید بر ضرورت ملی شدن جشنواره طنزپهلو گفت: دستورات لازم برای این منظور صادر شده و باید در زمان مناسب اجرایی شود.

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی با بیان اینکه جامعه به طنز و نشاط احتیاج دارد افزود: جشنواره طنزپهلو باید با دبیر خانه دائمی و در فومن برگزار شود.

وی با اشاره به قدمت و پیشینه طنز در کشورمان بیان کرد: بعد ادبی حوزه طنز و رسانه باید بیش از پیش مورد توجه قرار گیرد.

اسماعیلی با بیان اینکه طنز گل آقا نقطه اوج و دوران طلایی طنز کشور است بیان کرد: یکی از ویژگی‌های منحصر به فرد طنز گل آقا نجیب بودن و حکیمانه بودن آن است.

وی با بیان اینکه کیومرث صابری فومنی ضمن رعایت ارزش‌ها و هنجارها، به مشکلات جامعه اشاره می‌کرد ادامه داد: وی با رعایت دقیق مرزها، به سنت‌ها نیز احترام می‌گذاشت.

وی با اشاره به جاودانگی هنر عنوان کرد: هنر همواره ارزشمند است و با گذر زمان ارزش آن بیشتر مشخص می‌شود.

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی با بیان اینکه گل آقا منشأ تحول طنز و رسانه در ایران است گفت: وزارت فرهنگ آماده حمایت ویژه از طنز پردازی و هنرمندان است و فومن مرکز طنز کشور خواهد بود.