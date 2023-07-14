بیش از ۳ میلیون تن شیشه در کشور تولید می شود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از صدا و سیما، حسین زجاجی، دبیر انجمن صنعت شیشه ایران در حاشیه ششمین نمایشگاه بین المللی شیشه، تجهیزات و ماشین آلات وابسته با اشاره به تولید ۳ میلیون تن شیشه در کشور که ۳۵ درصد آن صادر شده است، گفت: یک میلیون و ۸۵۰ هزار تن از تولیدات شیشه ما در حوزه شیشههای تخت است، ۳۸۰ هزار تن هم بلور تولید میکنیم و همچنین ۸۷۰ هزار تن بطری تولید کرده ایم.
وی ادامه داد: حدود ۹۵ درصد نیاز کشور به شیشه ساختمان در داخل تولید میشود، همچنین در تولید بطری، همه نیاز دارویی و صنایع غذایی در داخل تأمین و بیش از ۳۵ درصد تولیدات این بخش از صنعت نیز صادر میشود.
زجاجی با بیان اینکه باید الگوی مصرف شیشه در کشور تغییر کند، گفت: ما برای صرفه جویی انرژی میتوانیم از شیشههای ۲ جداره یا پوشش دار در ساختمانها استفاده کنیم و یا اکنون در حوزه بسته بندی بیشتر از بطریهای پلاستیکی استفاده میکنیم که آثار زیست محیطی مخربی دارند و بطریهای شیشهای کمتر استفاده میکنیم.
نظر شما