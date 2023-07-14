حکم بازداشت سفیر عراق در ترکیه صادر شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بغداد الیوم، سازمان پاکدستی عراق امروز جمعه با انتشار بیانیه‌ای اعلام کرد که دادگاه مرکزی مبارزه با فساد در بغداد دستور به فراخوان و بازداشت «ماجد اللجماوی» سفیر فعلی این کشور در ترکیه را صادر کرده است.

آن‌گونه که در این بیانیه آمده اداره بازرسی و نظارت در سازمان پاکدستی متوجه افزایش غیر منطقی و به یکباره اموال و ثروت ماجد اللجماوی شده است. انباشت ثروت غیر عادی ماجد اللجماوی ۲,۳۰۴,۷۸۷,۰۰۰ دینار عراقی (حدود ۱.۸ میلیون دلار دلار) اعلام شده است.

طبق بیانیه سازمان پاکدستی عراق «پس از آن که مشخص شد افزایش اموال ماجد اللجماوی با درآمد معمولش تناسبی ندارد، پرونده جنایی علیه این سفیر باز شد. ماجد اللجماوی همه اطلاعات اموال خود را در فرم اعلام دارایی ذکر نکرده و همزمان اطلاعات نادرست و گمراه کننده در مورد منابع مالی‌اش ارائه داده است.»