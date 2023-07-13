انتقاد شدید رئیس ائتلاف «فتح» از وابستگی عراق به آمریکا

به گزارش خبرگزاری مهر، رئیس ائتلاف «الفتح» در پارلمان عراق از وابستگی این کشور به آمریکا انتقاد کرد و گفت که مایه شرم است که یک کارمند در خزانه‌داری آمریکا، کنترل عراق را در دست داشته باشد.

وبگاه خبری «العهد» شامگاه پنجشنبه گزارش داد که «هادی العامری» رئیس ائتلاف الفتح در پارلمان عراق در جریان بزرگداشت شهادت «ابومنتظر المحمداوی» از فرماندهان سپاه بدر عراق در سخنانی اعلام کرد بایستی وابستگی کشور به آمریکا را قطع و بر استقلال اقتصادی خود از آمریکا تلاش کنیم.

العامری از مقامات سیاسی عراق خواست جسورانه، استقلال اقتصادی عراق و خروج از یوغ بردگی آمریکا را اعلام کنند.

منظور العامری مداخلات آمریکا و سنگ‌اندازی‌های این کشور در پرداخت بدهی گازی عراق به جمهوری اسلامی ایران است. آمریکایی‌ها به عراق هشدار داده‌اند که در صورت پرداخت نقدی بدهی خود به تهران، تحت تحریم قرار خواهند گرفت.

رئیس ائتلاف الفتح عراق پیشتر نیز درباره بحران دلار در عراق که ناشی از مداخلات آمریکا است، اعلام کرد، ذخایر دلاری بانک مرکزی عراق در فدرال رزرو آمریکا قرار دارد و این مساله استقلال اقتصادی عراق را خدشه دار می‌کند.

نماینده پارلمان عراق تاکید کرد: همه می‌دانند که چگونه آمریکایی‌ها از دلار به عنوان سلاحی برای گرسنه نگه داشتن ملت‌ها استفاده می‌کنند.

در همین ارتباط، عدنان فیحان رئیس فراکسیون پارلمانی «الصادقون» با انتقاد از توطئه‌های آمریکا علیه عراق، واشنگتن را عامل اصلی بدبختی و مشکلات بغداد دانست.