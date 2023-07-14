وزیر نفت به خواسته مردم «دیر» توجه کند

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید علی حسینی در خطبه‌های نمازجمعه امروز بندر دیر با گرامیداشت سالروز نزول سوره هل اتی و روز خانواده، اظهار داشت: در تشکیل خانواده و تداوم آن از خانواده امیرالمومنین (ع) و اهل بیت عصمت و طهارت درس گرفته و آنها را الگوی زندگی خود قرار دهیم.

امام جمعه دیر با بیان اینکه خانواده مقدس‌ترین بنیاد در اسلام است، افزود: برای داشتن جامعه‌ای سالم باید ابتدا نهاد خانواده سالم داشته باشیم.

وی هدف از تشکیل خانواده را ایجاد آرامش در افراد دانست و عنوان کرد: خانواده قبل از مدرسه و جلسات دینی و مذهبی به عنوان مهمترین کانون تربیت فرزندان است.

حسینی با بیان اینکه فرزندان از رفتار و کردار والدین الگوبرداری می‌کنند، ادامه داد: آموزش‌های غیرمستقیم تاثیرگذارتر از آموزش‌های مستقیم در تربیت فرزندان است.

امام جمعه دیر با اشاره به هفته عفاف و حجاب، گفت: حجاب یکی از عوامل مهمی است که در تشکیل و تحکیم خانواده تأثیرگذار است.

وی با اعلام اینکه حجاب برای بوالهوسان و چشم‌های هرزه محدودیت است نه برای زنان، خاطرنشان کرد: بی حجابی در جامعه موجب ایجاد تزلزل در کانون خانواده‌ها می‌شود.

حسینی با تقدیر از برگزارکنندگان جشن‌های غدیر در شهرستان، ابراز کرد: امسال مردم در روز غدیر برای امیرالمومنین (ع) سنگ تمام گذاشتند و این اجتماعات دینی بزرگ که نشانگر پایبندی ملت ما به اهل بیت و وفاداری آنها به ارزش‌ها است، می‌تواند جامعه ما را در برابر تهدیدهای دشمن بیمه کند.

خطیب جمعه دیر گفت: مردم به شادی نیاز دارند و چه خوب است که این شادی در قالب دین و ارزش‌های اسلامی و عرض ارادت به اهل بیت دنبال شود.

عده‌ای دنبال هجمه به ارزش‌ها هستند

وی با بیان اینکه عده‌ای مرتب بهانه جویی کرده و دنبال هجمه به ارزش‌ها هستند، عنوان کرد: مردم ما هم اهل کمک به نیازمندان هستند و هم عشق و ارادت خود را نسبت به اهل بیت نشان می‌دهند.

حسینی با اشاره به سالروز حماسه ملت ایران در دفاع از حریم ولایت و نظام اسلامی در سال ۷۸، تصریح کرد: این دفاع جانانه ملت ما در تاریخ ماندگار شد.

وی با اشاره به روز تکریم بازنشستگان، خاطرنشان کرد: تکریم و احترام نسبت به کسانی که سال‌ها در عرصه‌های مختلف به نظام اسلامی و مردم خدمت کرده اند، وظیفه‌ای انسانی و اسلامی است و باید از تجارب ارزنده بازنشستگان استفاده و نسبت به مشکلات و معیشت آنها توجه ویژه ای صورت گیرد.

حسینی با بیان اینکه خدمات تأمین اجتماعی متنوع و گسترده و واقعاً صد در صد در خدمت مردم است، اضافه کرد: خواسته و مطالبه مردم دیر ارتقا درمانگاه تأمین اجتماعی است.

وی عنوان کرد: این روزها در فضای مجازی بحث ساخت بیمارستان نفت در شیراز و پلی کلینیک تخصصی نفت در بوشهر مطرح شد در حالی که مردم ما در شهرستان دیر و شهرستان‌های جنوبی توقع دارند اگر وزارت نفت می‌خواهد در شیراز بیمارستانی بسازد، به هر حال مردمی که در پیرامون این صنایع هستند و کارکنان این صنایع هم به بیمارستان نیاز دارند.

لزوم بهبود وضعیت بیمارستان دیر

خطیب جمعه دیر تاکید کرد: پیشنهاد می‌کنیم همین بیمارستان شهرستان دیر که ساختمان و تجهیزاتی دارد اما با مشکل کمبود پزشک مواجه است را از نظر کادر درمان تأمین و تجهیزات بیشتری به این بیمارستان تزریق کنید، کارکنان نفت هم از اینجا استفاده کنند.

وی یادآور شد: امیدواریم وزیر نفت نسبت به مشکلات بهداشتی و درمانی مردم شهرستان دیر هم توجه داشته باشند و این خواسته به حق مردم ما را مورد عنایت قرار دهند.

حسینی با تبریک هفته بهزیستی، ابراز کرد: این نهاد در حمایت از خانواده‌های بی سرپرست و نیازمند و کودکان، معلولان، پیگیری آسیب‌های اجتماعی و … نقش آفرین است.

وی با تبریک سالروز تأسیس شورای نگهبان، گفت: این نهاد مقدس هم در قانون اساسی و هم در نگاه امامین انقلاب از جایگاه والایی برخوردار است تا آنجایی که مجلس شورای اسلامی بدون وجود شورای نگهبان جز در دو مورد اعتبار قانونی ندارد.

امام جمعه دیر با بیان اینکه تضعیف شورای نگهبان امری خطرناک برای کشور و اسلام است، عنوان کرد: در بحث نظارت بر انتخابات که گاهی اوقات هجمه‌ها و تخریب‌هایی نسبت به شورای نگهبان صورت می‌گیرد، عزیزان در شورای نگهبان شفاف سازی کرده و مسائل را با مردم در میان بگذارند و از طرفی کسانی که انتقادی دارند هم بدانند تخریب و توهین با هیچ معیاری سازگار نیست.

دشمن دنبال استحاله فرهنگی است

وی با اشاره به آغاز ماه محرم در هفته پیش رو، ادامه داد: مردم همچون گذشته مجالس حسینی و عزاداری‌ها را باشکوه‌تر از سال‌های گذشته برگزار کنند چرا که نهضت حسینی و اسلام و مذهب تشیع در پرتو همین مراسم و عزاداری‌ها حفظ شده است.

امام جمعه دیر بیان داشت: دشمن به دنبال ایجاد استحاله فرهنگی و دور کردن مردم از ارزش‌ها است که لازم است هم مردم و هم حوزه‌های علمیه هوشیار باشند.

وی عنوان کرد: با پیگیری و هم صدایی کشورهای اسلامی، شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد قطعنامه پیشنهادی کشورهای اسلامی را تصویب و اهانت به قرآن را محکوم کردند و خواستار بررسی این موضوع و گزارش دهی کمیسر عالی حقوق بشر شدند که نشان می‌دهد اگر کشورهای اسلامی به صورت متحد از ارزش‌های اسلامی و قرآن دفاع کنند، دیگران هم مجبور می‌شوند درست موضع گیری کنند.

حسینی بیانیه مشترک روسیه و وزرای خارجه کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس درباره جزایر سه گانه را محکوم کرد و تاکید کرد: همه کشورها بدانند و توجه کنند که ایران اسلامی خطوط قرمز خود را، حقوق ملت را و منافع ملی خود را با هیچ چیز عوض نخواهد کرد.

وی افزود: جزایر سه گانه جز تغییرناپذیر و لاینفک میهن اسلامی است و به هیج وجه قابل مذاکره نخواهد بود.