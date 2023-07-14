به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله سید محمدمهدی حسینی‌همدانی ظهر جمعه در خطبه‌های نماز جمعه شهر کرج که در مصلای بزرگ امام خمینی (ره) اقامه شد، اظهار کرد: امنیت اخلاقی با عفاف و حجاب محقق می‌شود که امری بین‌المللی است و تنها به ایران محدود نمی‌شود.

وی بیان کرد: نه فقط جوامع اسلامی که غربی‌ها برای ایجاد امنیت اجتماعی راهکار ارائه کرده‌اند که اگر کسی اعتقاد به دینی نداشته باشد با بی بند و باری به خانواده و جامعه سالم دست نخواهد یافت.

آمار بالای تجاوزات جنسی در غرب

امام جمعه کرج با بیان اینکه روابط آزاد زن و مرد در غرب وجود دارد، تصریح کرد: پس چرا در این جوامع آمار تجاوزات جنسی اینقدر بالا است که نشان می‌دهد این آزادی امنیت اجتماعی به وجود نمی‌آورد.

وی با اشاره به تجاوزات جنسی و خشونت علیه زنان خاطرنشان کرد: مطابق آمار رسمی در کشورهای آمریکایی و اروپایی و رژیم صهیونیستی ۴۰ تا ۷۰ درصد از زنان کشته شده در این کشورها توسط شریکان جنسی خودشان بوده که در آمریکا یک سوم زنان به قتل رسیده توسط دوست پسرانشان بوده است.

آیت‌الله حسینی‌همدانی افزود: امروز صحبت از برده جنسی است که سالانه ۲۰ هزار نفر به آمریکا برای بردگی به این کشور قاچاق می‌شوند که با وعده‌هایی همچون تحصیل به این کشور برده می‌شوند که جدا از کسانی است که با ملیت آمریکایی به بردگی گرفته می‌شوند.

وی با اشاره به اینکه اگر مرزهای اخلاقی رها شود و به مساله عفاف و حجاب اهمیتی داده نشود، اظهار کرد: امروز راهبرد غرب خانواده زدایی است و آن را با هرزگی زن کلید زده و با روش جنگ نرم در لایه‌های مختلف در حال اجرا است که در ایران قوی‌تر اجرا می‌کند.

امام جمعه کرج با تاکید بر اینکه باید مردم و مسئولان میدان را بشناسند و آرایش جنگی مناسب داشته باشند، تصریح کرد: آنها بر موضوع تمدن سازی در نظام اسلامی واقف هستند و می‌دانند اساس کار در این جریان به دست ایران است که باید بستر آن را که خانواده هست را خراب کنند زیرا خانواده که بستر پرورش انسان‌ها و نسل پروری و شکوفایی استعدادها است و بانوان از نظر دشمنان ما نقاط استراتژیکی هستند که باید از بین رفته و بی اثر شوند.

وی به فرارسیدن سالروز تأسیس شورای نگهبان به دستور امام راحل اشاره کرد و افزود: بیشترین دشمنی‌ها نسبت به این شورا می‌شود و جریانات مخالف با حاکمیت دینی و حتی اشخاص همفکر با این اشخاص با شورا دشمنی و مخالفت می‌کنند در حالی که شورای نگهبان مورد توجه امامین انقلاب بوده است.

آیت‌الله حسینی‌همدانی تصریح کرد: رهبر معظم انقلاب فرموده اند شورای نگهبان هویت مورد نظر نظام و وجود و عدم وجود به معنای وجود و عدم وجود نظام اسلامی است و سابقه این شورا به نظام مشروطه برمی گردد ولی بعد از انقلاب با دستور و پیگیری جدی امام راحل در قانون اساسی گنجانده شد و در مقابل افرادی که ناسلامت بوده و قصد داشتند نظام اسلامی را زیر سوال ببرند ایستاده است.

وی یکی از موفقیت‌های دولت فعلی را بر خلاف فرصت‌های سوزی‌های دولت قبل روشی است که در سیاست جهانی و تعامل با کشورهای جهان در برگرفته است و اظهار کرد: آفریقا دومین قاره بزرگ جهان در قبال منابع مختلف است که مدنظر رئیس جمهور قرار گرفت و بعد از ۱۱ سال به این قاره سفر کرده و با استقبال خوبی روبرو شد.

نماینده ولی فقیه در البرز با اشاره به اینکه این سفر به طور قطع برای کشور آورده‌های خوبی خواهد داشت، گفت: دشمنان از این فرصت‌ها برای ایران ناراحت هستند که ما جواب خود را با شعار هر روزه «مرگ بر آمریکا» ثابت می‌کنیم.

وی تصریح کرد: مسیری که در سیاست خارجی طی می‌شود کاملاً روشن است و ایران با کسی در بستر تمامیت ارضی خود شوخی ندارد و با هر کشوری تعهداتی دارد که بر اساس همان عمل می‌کند و اگر آنها هم تخلفاتی داشته باشند ایران اعتراض می‌کند همانطور که بر سر الحاق کریمه که روسیه می‌خواست به خود ملحق کند ایران اعتراض کرد و به تمامیت ارضی کشور مربوطه احترام گذاشت.

ایران با هیچ‌کس بر سر تمامیت اراضی خود شوخی ندارد

آیت‌الله حسینی همدانی با تأکید بر اینکه مسیری که در سیاست خارجی طی می‌شود کاملاً روشن است و ایران با هیچ‌کس بر سر تمامیت اراضی خود شوخی ندارد، اظهار داشت: ایران با کشورهای متعددی قرارداد و معاهده دارد که با هرکدام در چهارچوب همان تعهدات عمل می‌کند و اگر آن‌ها هم تخلفی داشتند اعتراض می‌کند کما اینکه در جریان الحاق کِریمه و دو منطقه دیگر به روسیه ایران این کار را رسیمت نداد و اعتراض کرد و تمامیت سرزمینی کشورها را احترام گذاشت و لذا این‌طور نیست که اگر با کشوری تعهد داشت دست از اصول خود و یا منافع خود بکشد.

وی در ادامه افزود: موضعی که روسیه نسبت جزایر سه‌گانه ایران گرفت کاملاً غلط بوده و باید جبران کند و جمهوری اسلامی هم مثل سلاطین خودفروخته گذشته نیست که خاک کشور را به اجانب بذل و بخشش کند و از یک اپسیلون هم نمی‌گذرد.

این روزها بعضی خوب چهره خود را بدون روتوش به مردم نشان می دهند

رئیس شورای فرهنگ عمومی استان البرز بابیان اینکه این روزها بعضی خوب چهره خود را بدون روتوش به مردم نشان می‌دهند، گفت: کسانی که برای درآمدزایی توصیه می‌کردند خوب است با امارات مذاکره کنیم برای فروش جزایر حالا زبان بازکرده‌اند کذا و کذا.

کسی نمی‌تواند در مقابل قدرت مقاومت ایران مقاومت کنند

آیت‌الله حسینی همدانی در ادامه خاطرنشان ساخت: در دوران دفاع مقدس خواستند مناطقی را از ایران جدا کنند اما نتوانستند، مقاومت و ایستادگی مردم ایران در برابر متجاوز و پیروزی‌های مکرر ایران در جبهه‌های نبرد از سال دوم جنگ، خوشایند استکبار جهانی نبود. لذا در ماه‌های آخر جنگ، آمریکایی‌ها مستقیم، وارد صحنه شدند. سکوهای نفتی ما را بمباران می‌کردند. هواپیماهای عراقی را برای بمباران نفت‌کش‌های ما هدایت می‌کردند. فرانسوی‌ها هواپیماهای پیشرفته سوپر استاندارد و میراژ ۲۰۰۰ در اختیار عراق گذاشتند و روس‌ها نیز مدرن‌ترین هواپیماهای جنگنده خود را به عراق ارسال کردند. کویت و عربستان دلار می‌دادند، آلمانی‌ها سلاح شیمیایی در اختیار عراق می‌گذاشتند؛ و عراق هم گسترده از سلاح شیمایی در مناطق مسکونی و جبهه‌ها استفاده می‌کرد. عملاً تحت نظارت مجامع بین ‏المللی اقدام به نسل‌کشی کرده بودند. بااین‌حال نتوانستند در مقابل قدرت مقاومت ایران مقاومت کنند تا ۲۹ تیرماه سال ۶۶ در شورای امنیت سازمان ملل ۸ قطعنامه در مورد جنگ تحمیلی عراق علیه ایران تصویب‌شده بود؛ اما مجبور شدند با تصویب قطعنامه ۵۹۸ در ۲۷ تیرماه سال ۶۷ و پذیرش آن توسط ایران به بخشی از مطالبه نظام اسلامی تن دهند.

وی در خاتمه تصریح کرد: بااین‌حال امام پذیرش قطعنامه را مثل نوشیدن جام زهر دانستند و به مردم علت پذیرش را توضیح دادند. متن قطعنامه را بخوانید و تحلیل حضرت آقا را که قبول را حرکتی از روی درایت و عقل دانستند را یک‌بار دیگر مرور کنید.