مبارزه با ظلم و دفاع از مردم اصلی ترین پیام حادثه عاشورا است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام سید اسماعیل موسوی در خطبه‌های این هفته نماز جمعه شهر محمودآباد با اشاره به فرارسیدن ماه محرم اظهار کرد: در تاریخ انقلاب‌های زیادی واقع شده اما هیچ نهضت و انقلابی به اندازه عاشورا این‌قدر ماندگاری و جاودانگی نداشته است.

وی با بیان اینکه کربلا، یک «پیام» داشت و یک «پیامد» افزود: پیام کربلا و عاشورا مبارزه با ظلم، حق‌محوری، دفاع از مردم و دفاع از دین است.

امام جمعه محمودآباد با تاکید بر اینکه در رابطه با پیامدهای عاشورا کمتر بحث شده است، ادامه داد: سازندگی عاشورا یکی از پیامدهای آن بوده است و بعد از عاشورای ۶۱ هجری تا امروز که قریب به ۱۴ قرن می‌گذرد چقدر انسان‌ها در پرتو عاشورا ساخته شده‌اند.

وی تاکید کرد: فقط حرّ نبود که روز عاشورا تغییر کرد بلکه حرّهایی بعدها آمدند و تغییر و تحول در آنها پیدا شد و چقدر غیر مسلمان‌ها به برکت امام حسین شیعه شدند که حتی بعضی‌هایشان مثل روزنامه‌نگار مراکشی ادریس حسینی کتاب نوشتند به نام «لقد شیعنی الحسین» (یعنی حسین و نهضت اباعبدالله مرا شیعه کرد) و علت گرویدنش به مذهب تشیع را توضیح می‌دهد.

حجت‌الاسلام موسوی با طرح این پرسش که علت این ماندگاری، این سازندگی، این پویایی و این جاودانگی نهضت عاشورا چیست؟ تصریح کرد: اراده الهی، عمل صالح، جامعیت، رهبری الهی، حق محوری، یاران با وفا و در نهایت حماسه‌های تبیین‌گرانه اهل بیت در اسارت از عمده ترین دلایل ماندگاری عاشورا است.

وی با بیان اینکه اولین عاملی که باعث ماندگاری نهضت کربلا شد اراده الهی بود گفت: اراده الهی اگر بر چیزی تعلق بگیرد، تحقق پیدا خواهد کرد.

امام جمعه محمودآباد ادامه داد: عاشورا نهضتی است که برای همه اقشار و برای همه گروه‌ها پیام و درس دارد و به قول یکی از نویسندگان عرب: در یک نیم‌روز و در ساعاتی محدود، نمایشگاه فضائل و نمایشگاه رذائل در مقابل هم واقع شد.

وی اظهار کرد: تمام رزیلت‌ها در سپاه عمر سعد تجلی کرد و تمام فضائل در سپاه حسینی علیه السلام تجلی پیدا کرد؛ این همان جامعیت است و باید این جامعیت و درس‌های آن را برای اقشار مختلف تبیین کرد.

حجت‌الاسلام موسوی رهبری امام معصوم و الهی را یکی از اصلی ترین دلایل ماندگاری قیام عاشورا دانست و یادآور شد: هر کسی از آن‌هایی که در کربلا بوده‌اند اگر خودشان به تنهایی مطرح شود یک خورشیدند اما خورشید اباعبدالله علیه السلام وقتی آمده بالا، این‌ها را تبدیل به یک ستاره کرده است.