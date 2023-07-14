  1. ورزش
  2. فوتبال ایران
۲۳ تیر ۱۴۰۲، ۱۶:۵۲

آخرین تمرین تراکتور برای بازی پایانی اردوی ترکیه

آخرین تمرین تراکتور برای بازی پایانی اردوی ترکیه

بازیکنان تراکتور برای آخرین بازی دوستانه خود در اردوی ترکیه آماده می شوند.

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از رسانه باشگاه تراکتور، تمرینات امروز جمعه شاگردان پاکو خمز از ساعت ۸ در زمین چمن برگزار شد.

* خمز برای این جلسه تمرینی آیتم‌های هوازی و تاکتیکی در نظر گرفته بود.

* بازیکنان از ساعت ۱۳ نیز در جلسه فنی شرکت کردند. اعضای تیم بعد از ظهر امروز استراحت می‌کنند.

* تراکتوری‌ها در سومین بازی تدارکاتی اردوی ترکیه، ساعت ۱۱:۳۰ (به وقت ایران) فردا شنبه ۲۴ تیرماه به مصاف تیم سوکلیا مولداوی می‌روند.

کاروان تراکتور روز یکشنبه به تبریز باز می‌گردد و دور سوم تمرینات آماده‌سازی تیم پس از استراحت چند روزه آغاز خواهد شد.

کد مطلب 5836255

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها