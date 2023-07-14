آخرین تمرین تراکتور برای بازی پایانی اردوی ترکیه

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از رسانه باشگاه تراکتور، تمرینات امروز جمعه شاگردان پاکو خمز از ساعت ۸ در زمین چمن برگزار شد.
* خمز برای این جلسه تمرینی آیتمهای هوازی و تاکتیکی در نظر گرفته بود.
* بازیکنان از ساعت ۱۳ نیز در جلسه فنی شرکت کردند. اعضای تیم بعد از ظهر امروز استراحت میکنند.
* تراکتوریها در سومین بازی تدارکاتی اردوی ترکیه، ساعت ۱۱:۳۰ (به وقت ایران) فردا شنبه ۲۴ تیرماه به مصاف تیم سوکلیا مولداوی میروند.
کاروان تراکتور روز یکشنبه به تبریز باز میگردد و دور سوم تمرینات آمادهسازی تیم پس از استراحت چند روزه آغاز خواهد شد.
نظر شما