برگزاری همایش تجلیل از مشاهیر موسیقی اقوام ایرانی در مریوان

رحمان هوشیاری در گفت و گو با خبرنگار مهر اظهار کرد: اولین همایش ملی تجلیل از مفاخر و مشاهیر موسیقی نواحی و اقوام ایرانی، نکوداشت استاد عین الدین الماسی (مریوانی) روز یکشنبه در شهرستان مریوان برگزار می‌شود.

وی افزود: در این همایش از اساتید برجسته موسیقی نواحی و اقوام ایرانی از جمله ناصر وحدتی از گیلان، عاشیق سلجوق شهبازی از آذربایجان، سیف الدین آشتیانی از لرستان، ابوسعید هواشمی (التمیمی) از خوزستان و عین الدین الماسی (مریوانی) تجلیل و تکریم به عمل می‌آید.

هوشیاری خاطرنشان کرد: استاد جلیل عندلیبی مهمان ویژه مراسم نیز در خصوص جنبه‌های مختلف موسیقی نواحی و اقوام ایرانی سخنرانی خواهد داشت.

وی افزود: اجرای قطعاتی موسیقی توسط گروه‌هایی از بوشهر، گیلان، لرستان، آذربایجان و کردستان از دیگر برنامه‌های این همایش یک روزه خواهد بود.

هوشیاری اعلام کرد: رونمایی از سردیس استاد عین الدین مریوانی، افتتاح پیاده راه مشاهیر و مفاخر ایران زمین در مسیر دریاچه «زریبار» از دیگر برنامه‌های جنبی این همایش است.