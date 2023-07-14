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۲۳ تیر ۱۴۰۲، ۱۹:۳۶

طی سال جاری؛

۷۴۰۰ شهروند خراسان شمالی خون اهدا کردند

۷۴۰۰ شهروند خراسان شمالی خون اهدا کردند

بجنورد- مدیرکل انتقال خون خراسان شمالی گفت: طی ۳ ماه نخست سال بیش از ۷ هزار و ۴۰۰ نفر از شهروندان خراسان شمالی خون اهدا کردند.

هادی نوری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: طی ۳ ماه نخست سال بیش از ۷ هزار و ۴۰۰ نفر از شهروندان خراسان شمالی خون اهدا کردند.

مدیرکل انتقال خون خراسان شمالی ادامه داد: میزان اهدای خون به نسبت مدت مشابه سال گذشته حدود ۲۱ درصد رشد را نشان می‌دهد.

وی با اشاره به اینکه از این تعداد ۵۵۰ نفر را بانوان تشکیل می‌دهند، افزود: تعداد افرادی که برای نخستین بار اهدای خون داشتند، ۴ درصد رشد داشته است.

نوری گفت: راه اندازی مراکز موقت انتقال خون شهرهای فاروج و آشخانه سهم بسزایی در رشد اهدای خون داشته است.

کد مطلب 5836352

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