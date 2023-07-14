به گزارش خبرگزاری مهر، حضرت آیت‌الله خامنه‌ای در پیامی درگذشت عالم مجاهد حجت‌الاسلام والمسلمین شیخ عفیف نابلسی را به آقای سیدحسن نصرالله دبیرکل حزب‌الله لبنان تسلیت گفتند.

متن پیام رهبر انقلاب اسلامی به این شرح است:

بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم

جناب حجةالاسلام‌والمسلمین آقای سیدحسن نصرالله برادر عزیز دام‌عزّه

سلام علیکم و رحمةالله

درگذشت عالم مجاهد، جناب حجةالاسلام‌والمسلمین شیخ عفیف نابلسی را به خاندان گرامیش و به همه‌ی مجاهدان لبنان و فلسطین تسلیت میگویم و رحمت و مغفرت الهی را برای ایشان مسألت می‌نمایم.

سلامت و توفیق و عزت روز افزون شما را از خداوند خواهانم.

والسلام‌علیکم و رحمةالله

سید علی خامنه‌ای

۴۰۲/۴/۲۳

شیخ عفیف النابلسی، از علمای شناخته‌شده‌ی لبنان و از حامیان برجسته‌ی مقاومت اسلامی علیه رژیم صهیونیستی بود که صبح امروز بعد از یک دوره بیماری طولانی درگذشت.