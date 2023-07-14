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۲۳ تیر ۱۴۰۲، ۲۲:۰۰

حج تمتع ۱۴۰۲ ؛

آخرین وضعیت حجاج ایرانی در عربستان/ تاکید بر شنیدن حرف‌های زائران

آخرین وضعیت حجاج ایرانی در عربستان/ تاکید بر شنیدن حرف‌های زائران

نماینده ولی فقیه در امور حج و زیارت در نشست شورای برنامه ریزی و هماهنگی بعثه مقام معظم رهبری و سازمان حج و زیارت گفت: مسئولان موظف اند در جمع زائران حاضر شوند و سخنان آنها را بشنوند.

به گزارش خبرگزاری مهر، در این نشست که روز جمعه (۲۳ تیر) به ریاست حجت الاسلام والمسلمین سید عبدالفتاح نواب درمکه تشکیل شد سرپرست حجاج ایرانی تصریح کرد: برخی گلایه‌های مطرح شده دربازدید از هتل‌ها باید بررسی شود و با رعایت عدالت، اگر به اشتباه حقی از زائر ضایع شده است؛ جبران گردد.

وی تاکید کرد: اگر در این بازدیدها حرفی بیان و یا تصمیمی گرفته می‌شود باید دنبال گردد تا اعتماد مردم به مجموعه حج و زیارت حفظ شود چرا که بزرگترین سرمایه سازمان حج رضایتمندی و اعتماد مردم است.

سرپرست حجاج ایرانی سپس با ارائه توصیه‌هایی به کمیته مسکن سازمان حج و زیارت، تصریح کرد: هتلی که نارضایتی زائران امسال را بدنبال داشته علل نارضایتی بررسی و در سال بعد از چرخه اجاره خارج شود.

در ادامه این جلسه سید عباس حسینی رئیس سازمان حج و زیارت به اقدامات و پیگیری‌های صورت گرفته برای راه اندازی سفر عمره و آمادگی برای تفاهم با وزارت حج و عمره عربستان در این زمینه اشاره کرد و نماینده ولی فقیه در امور حج و زیارت هم تاکید کرد که در این خصوص با برنامه ریزی مناسب و پرهیز از شتاب زدگی عمل شود و پس از تأمین هزینه‌های ارزی آن برنامه‌ها پیگیری گردد.

این جلسه با گزارش غلامرضا رضایی رئیس ستاد عملیات حج در خصوص مذاکرات و اقدامات صورت گرفته برای تأمین اسکان حج آینده ادامه یافت.

وی همچنین از انتقال بیش از ۴۷۸۰۰ زائر به کشور با ۱۰۵ پرواز از فرودگاه مدینه و ۱۰۱ پرواز از فرودگاه جده خبر داد و افزود: تعداد زائران حاضر در دو شهر مکه و مدینه به ترتیب ۲۸۰۰۰ و ۹۷۷۰ نفر است.

معاون حج و عمره سازمان حج همچنین به رضایتمندی زائران از انتقال با قطار از مکه به مدینه اشاره کرد و گفت: تاکنون ۱۵۵۳۱ زائر در قالب ۱۰۳ کاروان با قطار و ۱۰۱۴۹ نفر در قالب ۷۳ کاروان با اتوبوس از مکه راهی مدینه شده اند و ۵ هزار نفر نیز به پیش بینی اولیه که انتقال ۲۰ هزار نفر با قطار از مدینه به مکه بود افزوده می‌شود.

ناصر حویزاوی مدیر دفتر نمایندگی سازمان حج و زیارت در عربستان نیز به بیان روند پیگیری‌ها از طریق وزارت حج و عمره عربستان برای دریافت مطالبات این سازمان از شرکت مطوفی حجاج ایران درحج گذشته و امسال پرداخت و نماینده ولی فقیه در امورحج و زیارت تاکید کرد: نباید این مطالبات رها شود و وضعیت مالی سازمان حج با شرکت‌های طرف قرارداد در کشور میزبان روشن و شفاف باشد.

در پایان این جلسه دکتر طاهر دورودی معاون مرکز پزشکی حج و زیارت گزارشی از وضعیت بیماران بستری در بیمارستان‌های سعودی و مکه ارائه داد و گفت: با تعامل صورت گرفته با شرکت هواپیمایی ایران ایر روز جمعه ۶ بیمار با همراهی تیم پزشکی به ایران منتقل شدند.

کد مطلب 5836391

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