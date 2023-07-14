به گزارش خبرگزاری مهر، در این نشست که روز جمعه (۲۳ تیر) به ریاست حجت الاسلام والمسلمین سید عبدالفتاح نواب درمکه تشکیل شد سرپرست حجاج ایرانی تصریح کرد: برخی گلایه‌های مطرح شده دربازدید از هتل‌ها باید بررسی شود و با رعایت عدالت، اگر به اشتباه حقی از زائر ضایع شده است؛ جبران گردد.

وی تاکید کرد: اگر در این بازدیدها حرفی بیان و یا تصمیمی گرفته می‌شود باید دنبال گردد تا اعتماد مردم به مجموعه حج و زیارت حفظ شود چرا که بزرگترین سرمایه سازمان حج رضایتمندی و اعتماد مردم است.

سرپرست حجاج ایرانی سپس با ارائه توصیه‌هایی به کمیته مسکن سازمان حج و زیارت، تصریح کرد: هتلی که نارضایتی زائران امسال را بدنبال داشته علل نارضایتی بررسی و در سال بعد از چرخه اجاره خارج شود.

در ادامه این جلسه سید عباس حسینی رئیس سازمان حج و زیارت به اقدامات و پیگیری‌های صورت گرفته برای راه اندازی سفر عمره و آمادگی برای تفاهم با وزارت حج و عمره عربستان در این زمینه اشاره کرد و نماینده ولی فقیه در امور حج و زیارت هم تاکید کرد که در این خصوص با برنامه ریزی مناسب و پرهیز از شتاب زدگی عمل شود و پس از تأمین هزینه‌های ارزی آن برنامه‌ها پیگیری گردد.

این جلسه با گزارش غلامرضا رضایی رئیس ستاد عملیات حج در خصوص مذاکرات و اقدامات صورت گرفته برای تأمین اسکان حج آینده ادامه یافت.

وی همچنین از انتقال بیش از ۴۷۸۰۰ زائر به کشور با ۱۰۵ پرواز از فرودگاه مدینه و ۱۰۱ پرواز از فرودگاه جده خبر داد و افزود: تعداد زائران حاضر در دو شهر مکه و مدینه به ترتیب ۲۸۰۰۰ و ۹۷۷۰ نفر است.

معاون حج و عمره سازمان حج همچنین به رضایتمندی زائران از انتقال با قطار از مکه به مدینه اشاره کرد و گفت: تاکنون ۱۵۵۳۱ زائر در قالب ۱۰۳ کاروان با قطار و ۱۰۱۴۹ نفر در قالب ۷۳ کاروان با اتوبوس از مکه راهی مدینه شده اند و ۵ هزار نفر نیز به پیش بینی اولیه که انتقال ۲۰ هزار نفر با قطار از مدینه به مکه بود افزوده می‌شود.

ناصر حویزاوی مدیر دفتر نمایندگی سازمان حج و زیارت در عربستان نیز به بیان روند پیگیری‌ها از طریق وزارت حج و عمره عربستان برای دریافت مطالبات این سازمان از شرکت مطوفی حجاج ایران درحج گذشته و امسال پرداخت و نماینده ولی فقیه در امورحج و زیارت تاکید کرد: نباید این مطالبات رها شود و وضعیت مالی سازمان حج با شرکت‌های طرف قرارداد در کشور میزبان روشن و شفاف باشد.

در پایان این جلسه دکتر طاهر دورودی معاون مرکز پزشکی حج و زیارت گزارشی از وضعیت بیماران بستری در بیمارستان‌های سعودی و مکه ارائه داد و گفت: با تعامل صورت گرفته با شرکت هواپیمایی ایران ایر روز جمعه ۶ بیمار با همراهی تیم پزشکی به ایران منتقل شدند.