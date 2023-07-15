به گزارش خبرگزاری مهر، محمدمهدی فداکار گفت: آب مورد نیاز شهرهای کرمان و رفسنجان از خط صنعت تأمین میشود.
استاندار کرمان ادامه داد: روزی بارندگی زیاد بود و آب هلیل رود، جازموریان را سیراب میکرد اما امروز بارندگی به شدت کم شده و محدود، آب موجود نیز در پشت سدها رفته است.
وی عنوان کرد: اصل بر این است که آب کشاورزی باوجود چند هزار چاه غیرمجاز در جنوب استان کرمان اصلاح شود و سطح زیر کشت موجود را با مصرف بهینه آب حفظ کنیم.
فداکار عنوان کرد: ما به هزار و یک دلیل باید به سمت کشاورزی مدرن برویم که کار دشواری است، کشاورزی غرقآبی پسته باید تغییر یابد و این موضوع گریز ناپذیر است.
وی افزود: زمانی که به سمت کشاورزی مدرن برویم تولیدات ما در کمیت و کیفیت ارتقا خواهد یافت و این موضوع هزینهها را کاهش خواهد داد.
استاندار کرمان با اشاره به خسارت زیاد قطعی برق صنعت و کشاورزی گفت: کشاورزان باید با ایجاد پنلهای خورشیدی در مزارع و باغات خود، جلودار تأمین انرژی باشند و پای کار بیایند تا این مشکل رفع شود.
وی ادامه داد: برای این موضوع با یک شرکت مذاکره میکنیم تا نصب پنلهای خورشیدی به صورت اقساطی و یا پرداخت در زمان برداشت محصول انجام گیرد.
فداکار با تاکید بر اینکه پسته داران باید از پنلهای خورشیدی استفاده کنند گفت: این کار علاوه بر تولید برق پایدار هزینههای انرژی کشاورزان را جبران میکند و امسال وضعیت برداشت پسته به غیر از مناطق خاصی، بسیار خوب است لذا کشاورزان برای تأمین برق خود توانمند پای کار بیایند و هزینه برق را با نصب پنلهای خورشیدی حذف کنند، و این کار باید ادامه یابد.
نظر شما