افزایش تدریجی دمای هوای کرمانشاه تا پایان هفته

علیمحمد زورآوند در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: بر اساس بررسی آخرین دادهها و نقشههای هواشناسی، از امروز تا اوایل هفته آینده پدیده جوی قابل ملاحظهای برای سطح استان کرمانشاه پیشبینی نمیشود.
وی افزود: شرایط جوی استان در این مدت نسبتاً پایدار خواهد بود و تغییرات قابل توجهی در وضعیت جوی مناطق مختلف استان انتظار نمیرود.
مدیرکل هواشناسی استان کرمانشاه تصریح کرد: دمای هوا از فردا چهارشنبه تا پایان هفته جاری بهتدریج و با روندی آرام افزایش خواهد یافت.
زورآوند خاطرنشان کرد: این افزایش دما به صورت تدریجی رخ میدهد و طی روزهای پایانی هفته شاهد گرمتر شدن نسبی هوای استان خواهیم بود.
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