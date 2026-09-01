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۱۰ شهریور ۱۴۰۵، ۱۴:۲۲

افزایش تدریجی دمای هوای کرمانشاه تا پایان هفته

افزایش تدریجی دمای هوای کرمانشاه تا پایان هفته

کرمانشاه- مدیرکل هواشناسی استان کرمانشاه از افزایش تدریجی دمای هوا از فردا چهارشنبه تا پایان هفته خبر داد و گفت: پدیده جوی قابل ملاحظه‌ای تا اوایل هفته آینده در استان پیش‌بینی نمی‌شود.

علی‌محمد زورآوند در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: بر اساس بررسی آخرین داده‌ها و نقشه‌های هواشناسی، از امروز تا اوایل هفته آینده پدیده جوی قابل ملاحظه‌ای برای سطح استان کرمانشاه پیش‌بینی نمی‌شود.

وی افزود: شرایط جوی استان در این مدت نسبتاً پایدار خواهد بود و تغییرات قابل توجهی در وضعیت جوی مناطق مختلف استان انتظار نمی‌رود.

مدیرکل هواشناسی استان کرمانشاه تصریح کرد: دمای هوا از فردا چهارشنبه تا پایان هفته جاری به‌تدریج و با روندی آرام افزایش خواهد یافت.

زورآوند خاطرنشان کرد: این افزایش دما به صورت تدریجی رخ می‌دهد و طی روزهای پایانی هفته شاهد گرم‌تر شدن نسبی هوای استان خواهیم بود.

کد مطلب 6934368

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