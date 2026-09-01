ورود ۱۰۰۰ آمبولانس جدید به ناوگان اورژانس کشور

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وبدا، جعفر میعادفر افزود: در مجموع، شبکه اورژانس با بهره‌گیری از نیروهای متخصص و عملیاتی، ماموریت‌های گسترده‌ای را در سراسر کشور پوشش می‌دهد و این مجموعه یکی از مهم‌ترین ارکان پاسخ سریع نظام سلامت در شرایط عادی و بحرانی به شمار می‌رود.

وی با اشاره به عملکرد این سازمان در جریان جنگ ۱۲ روزه، گفت: نیروهای اورژانس در این ایام در خط مقدم خدمت‌رسانی حضور داشتند و با وجود شهادت و مجروح شدن تعدادی از همکاران، آسیب‌دیدگی بیش از ۵۰ دستگاه آمبولانس و وارد شدن خسارت به برخی پایگاه‌ها و حتی ستاد مرکزی اورژانس تهران، ارائه خدمات به مردم بدون وقفه ادامه یافت.

میعادفر تصریح کرد: در این ایام، بیش از ۴۰۰ هزار ماموریت اورژانسی انجام شد و نیروهای اورژانس همزمان با پوشش ماموریت‌های مرتبط با شرایط جنگی، ماموریت‌های عادی خود را نیز انجام دادند.

وی با اشاره به جابه‌جایی بخشی از جمعیت به استان‌های شمالی کشور افزود: در این شرایط، ارائه خدمات اورژانسی در استان‌هایی مانند گیلان، مازندران، گلستان، اردبیل و آذربایجان شرقی نیز افزایش یافت تا جمعیت جدیدی که به این مناطق مراجعه کرده بودند، به‌ویژه افراد دارای بیماری‌های مزمن، از خدمات مورد نیاز برخوردار شوند

میعادفر با اشاره به اقدامات انجام‌شده برای نوسازی ناوگان اورژانس گفت: طی یکی دو سال اخیر نزدیک به هزار دستگاه آمبولانس جدید وارد ناوگان اورژانس کشور شده است، با این حال همچنان حدود سه هزار دستگاه آمبولانس فرسوده در ناوگان وجود دارد که نوسازی آنها با جدیت دنبال می‌شود.

وی ادامه داد: در همین راستا، سازمان اورژانس کشور با حدود ۱۵ تا ۱۶ استانداری تفاهم‌نامه‌هایی برای خرید مشارکتی آمبولانس منعقد کرده است که بر اساس آن، ۵۰ درصد هزینه از سوی استانداری و ۵۰ درصد از سوی سازمان اورژانس کشور تامین می‌شود.

رئیس سازمان اورژانس کشور افزود: اجرای این طرح در برخی استان‌ها از جمله خراسان رضوی، کرمان و هرمزگان با موفقیت همراه بوده و در خراسان رضوی نیز حدود ۱۵ تا ۱۶ دستگاه آمبولانس خریداری و وارد ناوگان شده است. اجرای این طرح در استان‌هایی مانند سیستان و بلوچستان، خوزستان و گیلان نیز در حال پیگیری است و در مرحله دوم، توسعه این همکاری‌ها در خراسان رضوی نیز دنبال می‌شود.

میعادفر همچنین با اشاره به اهمیت همکاری مردم با اورژانس ۱۱۵ گفت: خوشبختانه در ایام جنگ، ماموریت‌های کاذب و مزاحمت‌های تلفنی برای اورژانس به شکل محسوسی کاهش یافت و همراهی مردم و نقش موثر رسانه‌ها در این زمینه قابل تقدیر است.

وی بیان کرد: هر تماس با اورژانس ۱۱۵ از نگاه نیروهای امدادی می‌تواند نشانه یک وضعیت واقعی و تهدیدکننده حیات باشد و اعزام نیرو و آمبولانس به محل حادثه، زمان و انرژی قابل توجهی نیاز دارد.

رئیس سازمان اورژانس کشور از مردم خواست با پرهیز از تماس‌های غیرضروری و ماموریت‌های کاذب، امکان حضور سریع نیروهای اورژانس بر بالین بیماران و مصدومان واقعی را فراهم کنند و گفت: یک تماس غیرواقعی می‌تواند باعث تاخیر در رسیدن آمبولانس به بیماری شود که واقعا به خدمات اورژانسی نیاز دارد و پیامد آن ممکن است جبران‌ناپذیر باشد.

ماموریت‌های ویژه تابستان

میعادفر با اشاره به ماموریت‌های ویژه اورژانس کشور در ماه‌های اخیر، از جمله مراسم تشییع پیکر رهبر شهید، اربعین حسینی و مناسبت‌های مرتبط با شهادت، اظهار کرد: خوشبختانه در هر سه ماموریت ویژه، فوتی گزارش نشد و این دستاورد حاصل برنامه‌ریزی، آمادگی و همکاری گسترده مجموعه نظام سلامت در سراسر کشور بود.

وی افزود: در این ماموریت‌ها اگرچه برخی دانشگاه‌های علوم پزشکی مانند مشهد، تهران و قم درگیر حجم بیشتری از عملیات بودند، اما تمام دانشگاه‌ها و مجموعه‌های نظام سلامت کشور برای پشتیبانی و تقویت خدمات به میدان آمدند و از محل حرکت زائران تا محل برگزاری مراسم و مسیرهای بازگشت، پوشش اورژانسی برقرار بود.