سرمربی سابق استقلال هدایت آفریقای جنوبی را عهده دار شد

به گزارش خبرگزاری مهر، اتحادیه فوتبال آفریقای جنوبی (SAFA) رسماً پیستو موسیمانه را به‌عنوان سرمربی جدید تیم ملی فوتبال این کشور معرفی کرد.

این انتخاب بیش از سه هفته پس از آن صورت گرفت که کمیته اجرایی ملی (NEC) اتحادیه فوتبال آفریقای جنوبی با انتصاب موسیمانه موافقت کرده بود.

موسیمانه جایگزین هوگو بروس می‌شود که پس از پایان جام جهانی ۲۰۲۶ در قاره آمریکا از سمت خود کنار رفت. بروس در این رقابت‌ها موفق شد آفریقای جنوبی را برای نخستین بار در تاریخ این کشور به مرحله حذفی جام جهانی برساند.

این دومین دوره حضور دائمی موسیمانه روی نیمکت تیم ملی آفریقای جنوبی خواهد بود. او پیش از این نیز از سال ۲۰۱۰ تا ۲۰۱۲ هدایت بافانا بافانا را بر عهده داشت، اما پس از ناکامی آفریقای جنوبی در راهیابی به جام ملت‌های آفریقا ۲۰۱۲ از سوی سافا کنار گذاشته شد.

موسیمانه که یکی از موفق‌ترین مربیان فوتبال آفریقا محسوب می‌شود، اکنون کار خود را در تیم ملی آفریقای جنوبی آغاز خواهد کرد و مأموریت فوری او آماده‌سازی این تیم برای مرحله انتخابی جام ملت‌های آفریقا ۲۰۲۷ است؛ رقابت‌هایی که از پایان ماه جاری میلادی آغاز خواهد شد.

لازم به ذکر است که موسیمانه سابقه هدایت تیم فوتبال استقلال را در کارنامه خود دارد.