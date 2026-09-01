سردار حسین بساطی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در پی دریافت گزارش‌های مردمی مبنی بر تصرف غیرقانونی بخشی از اراضی ملی در یکی از روستاهای شهرستان سمیرم، موضوع به صورت ویژه در دستور کار پلیس امنیت اقتصادی این شهرستان قرار گرفت.

وی با اشاره به اهمیت صیانت از انفال و عرصه‌های منابع طبیعی افزود: مأموران پلیس امنیت اقتصادی با انجام اقدامات تخصصی، بررسی‌های میدانی دقیق و جمع‌آوری مستندات لازم، تصرف غیرمجاز مساحتی بالغ بر ۸ هزار و ۵۱۲ مترمربع از اراضی ملی را محرز کردند.

جانشین فرمانده انتظامی استان اصفهان تصریح کرد: پس از تکمیل تحقیقات و هماهنگی کامل با مرجع قضائی، عملیات رفع تصرف انجام شد و تمامی اراضی مذکور از ید متصرفان خارج و به وضعیت سابق بازگردانده شد تا در اختیار دستگاه‌های متولی قرار گیرد.

سردار بساطی با اشاره به ارزش کارشناسی این اراضی که حدود ۴۰ میلیارد ریال برآورد شده است، خاطرنشان کرد: در این رابطه ۲ متهم اصلی شناسایی و پس از تکمیل پرونده، جهت سیر مراحل قانونی و صدور احکام قضائی به مراجع ذی‌صلاح معرفی شدند.

وی ضمن تأکید بر اینکه حفاظت از اراضی ملی و منابع طبیعی نیازمند عزم ملی و همکاری مسئولانه آحاد جامعه است، گفت: پلیس با رصد مستمر و هوشمندانه مناطق حساس، با هرگونه فعالیت سودجویانه که منجر به تعرض به حقوق عمومی و سرمایه‌های ملی شود، با قاطعیت برخورد خواهد کرد و به متخلفان اجازه نخواهد داد که برای منافع شخصی، امنیت اقتصادی و منابع عمومی را به خطر بیندازند.