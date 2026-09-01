آغاز برداشت خرما در شاهرود؛ ۲۰۰ تن محصول تولید شد

به گزارش خبرنگار مهر، محمدحسن غریب مجنی بعد از ظهر سه شنبه در گفتگو با خبرنگاران در محل اداره جهاد کشاورزی شاهرود با اشاره به آغاز برداشت خرما از اوایل شهریورماه اظهار داشت: برداشت محصول در شهرستان شاهرود تا اواخر مهرماه ادامه دارد و سطح زیر کشت نخیلات در این شهرستان ۱۰۰ هکتار است که از این میزان ۷۱ هکتار بارور و مابقی در مرحله نهال قرار دارد.
وی با بیان اینکه ۸۵ درصد خرمای تولیدی منطقه طرود به صورت تازه خوری مصرف میشود، افزود: بخشی از محصول نیز به صورت خرمای خشک، شیره و دیگر فرآوردههای خرمایی عرضه میشود.
مدیر جهاد کشاورزی شاهرود با اشاره به بازار مصرف خرمای تولیدی منطقه یادآور شد: محصول نخلستانهای شاهرود علاوه بر مصرف در داخل شهرستان، در استانهای اصفهان، گلستان، خراسان، تهران و مازندران نیز عرضه میشود.
غریب مجنی درباره ارقام خرمای تولیدی در منطقه طرود نیز گفت: رقم کبکاب بیشترین سطح کشت را به خود اختصاص داده و ارقام زاهدی، شاهانی، مضافتی، برهی، مجول، پیارم و محلی نیز در نخلستانهای منطقه تولید میشوند.
وی توسعه باغات با استفاده از نهالهای کشت بافت، افزایش سطح زیر کشت ارقام بازار پسند مانند پیارم و مجول و برگزاری کارگاه های آموزشی مدیریت آفات و هرس نخلستانها را از اولویتهای جهاد کشاورزی برای ارتقای کیفیت محصول عنوان کرد.
مدیر جهاد کشاورزی شاهرود همچنین بر ضرورت توسعه مکانیزاسیون برداشت خرما و ایجاد صنایع فرآوری و بستهبندی تأکید کرد و افزود: با توجه به سازگاری نخل با اقلیم منطقه و دسترسی به منابع آبی دائمی از جمله قنات، ظرفیت مناسبی برای توسعه نخلستانها و رونق اقتصادی منطقه وجود دارد.
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