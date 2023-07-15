به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه همشهری در پی تداوم روزهای بی‌آبی در روستاهای اطراف اهواز و مشکلات هزاران خانوار در فصل گرما و داغ‌ترین روزهای سال، در گزارشی به مصائب این منطقه پرداخت.

متن این گزارش به شرح زیر است:

«دیگه صحبت‌کردن از اینکه اهواز نفت داره، سرمایه داره، صنعت داره، پتروشیمی داره و… تکراری شده و بی‌فایده است. فقط به ما آب بدید و کاری به کارمون نداشته باشید، فقط آب.» صحبت‌های بالا را یکی از ساکنان منطقه «ملاشیه» اهواز می‌گوید؛ منطقه‌ای فقیرنشین که ساکنانش با کلکسیونی از مشکلات دست‌وپنجه نرم می‌کنند.

ملاشیه نام یکی از مناطق جنوب غربی اهواز است که اخیراً ۳۰ خیابان آن معادل یک هزار و ۶۳۱ خانوار با مشکل افت فشار یا قطع آب مواجه هستند. ملاشیه تنها نیست و در دمای بالای ۵۰ درجه و پس از ۲۰ روز همچنان افت فشار و قطعی آب در تعدادی از مناطق اهواز و روستاهای بخش مرکزی و اسماعیلیه از توابع شهرستان اهواز همچنان ادامه دارد. متولیان مرتب از تلاش برای وصل‌شدن آب آشامیدنی در این منطقه خبر می‌دهند، اما تاکنون طبق زمانبندی‌ای که اعلام کرده بودند، پیش نرفته‌اند.

مناطق «ملاشیه» و «عین دو» اهواز اغلب یا دچار افت فشار می‌شوند یا در ساعاتی از شبانه‌روز قطع آب را به‌دنبال داشتند. تراکم جمعیتی این دو منطقه بسیار بالاست و شغل اکثر اهالی کارگری است. بی‌آبی برای کارگرانی که در دمای بالای ۵۰ درجه همراه با مشکلات معیشتی دست‌وپنجه نرم می‌کنند، بسیار طاقت‌فرسا شده است. در روزهای اخیر نیز خبر بی‌آبی در روستای «ام‌الطمیر» از توابع بخش مرکزی اهواز بازنشر گسترده‌ای پیدا کرد.‌

آب رسید

«فاضل ثوامری» دهیار روستای «ام‌الطمیر» واقع در بخش مرکزی از توابع شهرستان اهواز درباره مشکلات آب شرب، می‌گوید: «۱۵ روز با مشکل افت فشار و کم‌آبی مواجه شدیم ولی جمعه (۲۳ تیر) آب پایدار وصل شد.» ثوامری توضیح می‌دهد: «افتتاحیه پمپاژ آب از سوی شرکت گروه ملی در آبان ۱۴۰۰ به سمت ام‌الطمیر و روستای سیف‌السادات شروع شد.»

تأسیسات آب‌رسانی شرکت گروه ملی گویا ۳ پمپ دارد؛ یک پمپ برای آبرسانی به شرکت گروه ملی، یک پمپ برای آبرسانی به منطقه ملاشیه اهواز و مناطق مجاور و دیگری هم برای روستاهای ام‌الطمیر و سیف‌السادات فعال هستند.

دهیار روستای ام‌الطمیر می‌گوید: «ابتدا قرار بر این بود که از ساعت ۷ صبح آب وصل باشد و ساعت ۲۳ شب قطع شود. آبرسانی به همین منوال ادامه داشت تا اینکه اخیراً افت فشار آب پیدا کردیم. یعنی آب بود ولی فشار شدیداً کم بود و گاهی به دلایل فنی و… یک یا ۲ روز آب شرب قطع می‌شد تا اینکه در روزهای اخیر شرایط بحرانی شد و آب شرب به‌مدت چند روز قطع شد.» ثوامری می‌افزاید: «از دیروز هم آب پایدار شده و هم فشار آب و هم کیفیت در شرایط کنونی مطلوب است.»

قطعی آب در مقطوع

مسئله آب شرب در ام‌الطمیر حل شد اما ماجرا در جای دیگر شروع شد. روستای مقطوع در نزدیکی روستای ام‌الطمیر واقع شده و از توابع بخش «اسماعیلیه» اهواز است. رئیس شورای روستای مقطوع و عضو شورای بخش در خصوص مسئله آب شرب، می‌گوید: اکثر روستاها در بخش اسماعیلیه مشکل کم‌آبی را دارند. خط آبرسانی شرکت «آبفا» ضعیف است و متولیان این شرکت مشکلات را به گردن ادارات دیگر می‌اندازند.

«سیداحمد موسوی» می‌افزاید: «مسئولان شرکت آبفا می‌گویند که افت برق داریم یا ولتاژ برق‌مان ضعیف است و سعی هم نمی‌کنند که شبکه برق را قوی کنند و مرتب به این بهانه از این مسئله شانه خالی می‌کنند و ما بارها این مسائل را به مقامات استانی عنوان کردیم.» وی می‌گوید: «روستاهای سکینی، دوب حردان و شموس همچنان با تانکر آبرسانی می‌شوند و الان روستای مقطوع نیز افت فشار دارد.»

این عضو شورای روستای مقطوع توضیح می‌دهد: «واقعاً چرا مسئولان شرکت آبفا نسبت به آب شرب ما بی‌تفاوت هستند؟ متولیان هم مرتب فقط گزارش می‌دهند ولی اقدام عملی نمی‌بینیم.» موسوی می‌گوید: «منطقه ما جنگ‌زده بوده است. زمان جنگ تعداد خانوارها خیلی کم بوده و به مرور جمعیت زیاد شد. تأسیسات آبرسانی برای کفاف آن زمان احداث شده بودند. الان باید این تأسیسات توسعه پیدا کنند.»

از ۳ هزار به ۳۰ هزار

گفته می‌شود سال ۱۳۷۰ کل جمعیت بخش اسماعیلیه اهواز حدود ۳ هزار نفر بودند که اکنون این جمعیت به بیش از ۳۰ هزار نفر رسیده است.

همچنین ساخت کارخانجات و مراکز مختلفی که به آب نیاز دارند، به‌مرور افزایش پیدا کرد و همه اینها از تأسیسات آبرسانی‌ای استفاده می‌کنند که در گذشته برای تأمین آب شرب ۳ هزار نفر راه‌اندازی شده بود