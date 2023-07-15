ششمین جلسه ستاد انتخابات استان همدان برگزار شد

به گزارش، خبرنگار مهر، جلسه ستاد انتخابات استان به ریاست معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار همدان و رؤسای کمیته‌های ۹ گانه این ستاد برگزار شد.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار همدان در این جلسه، اظهار کرد: نقش عام ستاد انتخابات استان بسترسازی بهتر برای برگزاری انتخابات بر اساس ۴ اصل مشارکت، امنیت، سلامت و رقابت است.

حسن رضانیا افزود: نظارت عملی برای بهبود کیفیت برگزاری انتخابات در دستور کار کمیته‌های مختلف قرار گیرد.

وی با بیان اینکه تمامی دستگاه‌های اجرایی موظفند طبق قانون با تمام ظرفیت در برگزاری انتخابات هم‌افزایی کنند، گفت: تعامل و همکاری با هیأت نظارت بر انتخابات مورد تأکید است.