یک کمربند طلایی و ۲ برنز حاصل تلاش دختران کیک بوکسور قم در کشور

علی بختیاری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: تیم دختران کیک بوکسینگ قم در مسابقات قهرمانی کشور که در تهران برگزار شد یک کمربند طلایی و دو مدال برنز کسب کرد.

رئیس هیئت انجمن‌های ورزشی استان قم افزود: در مسابقات کشوری کیک بوکسینگ IMAO بانوان که روزهای پنجشنبه و جمعه در استان تهران با حضور ۲۳ تیم و ۴۲۰ شرکت کننده برگزار شد دختران رزمی کار قمی باز هم افتخار آفرینی کردند و توانستند، ۱ مدال طلا و کمربند طلایی، و ۲ مدال برنز کسب کنند.

وی بیان کرد: آیدا طاهری در رده سنی جوانان موفق شد کمربند طلایی مسابقات را به خود اختصاص دهد.

رئیس هیئت انجمن‌های ورزشی استان قم ادامه داد: زهرا ملکی در بزرگسالان سوم شد و عسل فدایی نیز در رده سنی نونهالان به مقام سومی دست یافت.

بختیاری گفت: سرپرستی و مربیگری تیم اعزامی به این دوره از مسابقات را خانم‌ها شاهمرادی و یوسف زاده بر عهده داشتند.