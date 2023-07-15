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۲۴ تیر ۱۴۰۲، ۱۸:۳۶

امام جمعه ایلام تاکید کرد؛

لزوم استفاده از فرصت میزبانی برای کارهای فرهنگی در ایام اربعین

لزوم استفاده از فرصت میزبانی برای کارهای فرهنگی در ایام اربعین

ایلام- امام جمعه ایلام بر لزوم استفاده از فرصت میزبانی برای کارهای فرهنگی در ایام اربعین تاکید کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام الله کریمی تبار در کمیته فرهنگی اربعین استان ایلام اظهار داشت: امسال باید با استفاده از فرصت میزبانی برای کارهای فرهنگی در ایام اربعین، معرفت افزایی و کار فرهنگی بیشتر از سال‌های گذشته استفاده شود.

وی در ادامه خواستار حضور روحانیون در کنار موکب‌ها برای پاسخگویی به سوالات زائران شد و افزود: باید نماز اول وقت در موکب‌ها با حضور روحانیون و مبلغین برگزار شود.

حجت السلام و المسلمین رضا عزت زمانی معاون فرهنگی سازمان تبلیغات اسلامی کشور نیز در این نشست از برنامه ریزی استفاده حداکثری از ظرفیت اجتماع باشکوه اربعین حسینی در استان ایلام خبر داد و عنوان کرد: قرار است با حضور استان‌های خدمات رسانی اربعین در مهران با هدف بررسی چگونگی بهره گیری از مبلغین نشستی برگزار شود.

قرار است ۶ کارگروه تبلیغ، فضاسازی اربعین، بیت الحسین، حسینیه اربعین و مواکب فرهنگی زیر نظر کمیته فرهنگی استان در ایام اربعین فعالیت داشته باشند.

کد مطلب 5837181

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