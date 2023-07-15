لزوم استفاده از فرصت میزبانی برای کارهای فرهنگی در ایام اربعین

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام الله کریمی تبار در کمیته فرهنگی اربعین استان ایلام اظهار داشت: امسال باید با استفاده از فرصت میزبانی برای کارهای فرهنگی در ایام اربعین، معرفت افزایی و کار فرهنگی بیشتر از سال‌های گذشته استفاده شود.

وی در ادامه خواستار حضور روحانیون در کنار موکب‌ها برای پاسخگویی به سوالات زائران شد و افزود: باید نماز اول وقت در موکب‌ها با حضور روحانیون و مبلغین برگزار شود.

حجت السلام و المسلمین رضا عزت زمانی معاون فرهنگی سازمان تبلیغات اسلامی کشور نیز در این نشست از برنامه ریزی استفاده حداکثری از ظرفیت اجتماع باشکوه اربعین حسینی در استان ایلام خبر داد و عنوان کرد: قرار است با حضور استان‌های خدمات رسانی اربعین در مهران با هدف بررسی چگونگی بهره گیری از مبلغین نشستی برگزار شود.

قرار است ۶ کارگروه تبلیغ، فضاسازی اربعین، بیت الحسین، حسینیه اربعین و مواکب فرهنگی زیر نظر کمیته فرهنگی استان در ایام اربعین فعالیت داشته باشند.