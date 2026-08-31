سمیه لطفی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: تا فردا برای خراسان جنوبی وزش باد شدید همراه با گرد و خاک، به‌ویژه در نیمه شرقی، پیش‌بینی می‌شود.

کارشناس هواشناسی خراسان جنوبی بیان کرد: همچنین به واسطه گرد و خاک، کاهش کیفیت هوا و کاهش دید افقی را خواهیم داشت و در مرز شرقی نیز تا فردا شب طوفان گرد و خاک و احتمال وقوع خسارت پیش‌بینی می‌شود.

لطفی تأکید کرد: در این راستا هشدار سطح زرد نیز صادر شده است.

وی بیان کرد: از نظر دمایی نیز تا فردا شب شاهد کاهش دما در خراسان جنوبی خواهیم بود.

کارشناس هواشناسی خراسان جنوبی گفت: در ۲۴ ساعت گذشته، قاین با ۱۸ درجه سردترین نقطه و طبس و بندان با ۴۳ درجه گرم‌ترین نقاط استان بوده‌اند.

لطفی یادآور شد: دمای هوای بیرجند نیز در گرم‌ترین ساعات ۳۴ درجه و در سردترین ساعات ۲۱ درجه بوده است.