اعزام ۹ هزار نفر به مناطق عملیاتی غرب کشور

به گزارش خبرنگار مهر، سردار مجید سوری بعد از ظهر شنبه در همایش تجلیل از خادمین و دست‌اندرکاران راهیان نور استان قزوین اظهار کرد: بیش از ۹ هزار نفر از مردم در مناطق عملیاتی غرب کشور حاضر شدند.

وی با بیان اینکه راهیان نور یک حرکت عظیم فرهنگی است، افزود: این حرکت عظیم نیازمند تأمین زیرساخت‌های لازم برای انتقال مفاهیم دفاع مقدس به نسل‌های آینده است.

مسئول سازمان اردویی و راهیان نور سازمان بسیج مستضعفین کشور تاکید کرد: راهیان نور یک فناوری اطلاعات بزرگ برای استحراج مفاهیم معرفتی از گنجینه دفاع مقدس است و با تولید محتوا می‌توان رویه خوبی را در کشور جاری کرد.

وی با بیان اینکه راهیان نور به عنوان ذخیره معنوی، فرهنگی و محتوایی دفاع مقدس باید به درستی روایت شود تاکید کرد: اگر به درستی روایت صحیح از دفاع مقدس را ارائه ندهیم دیگران برای ما آن را به شکلی که دوست دارند روایت خواهند کرد.

سوری با تاکید بر اینکه نباید اجازه دهیم روایت‌های تحریف گران در جامعه رواج پیدا کند اضافه کرد: بازدید از مناطق عملیاتی جنوب و غرب کشور بهترین بستر برای روایت صحیح و مستند از واقعیت‌های دفاع مقدس است.

وی ادامه داد: تا به امروز تنها ظرفیت‌های لازم برای حضور قشر دانشجویی و دانش آموزی به مناطق عملیاتی غرب کشور فراهم شده بود اما در تلاش هستیم تا سایر اقشار بسیج نیز به مناطق عملیاتی دفاع مقدس اعزام شوند.

مسئول سازمان اردویی و راهیان نور سازمان بسیج مستضعفین کشور در پایان یادآور شد: راهیان نور مبنای فکری و محتوایی فرهنگ غنی دفاع مقدس است و اگر به آن توجه نشود در زیر خروارها خاک تاریخ محو خواهد شد.