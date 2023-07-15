ویلای نیمه کاره در دماوند کارگاه تولید هروئین شده بود

به گزارش خبرنگار مهر، مرتضی طهماسبی ظهر شنبه در جمع خبرنگاران از شناسایی یک ویلای نیمه کاره در گیلاوند خبر داد و گفت: در این ویلا نیمه کاره یک کارگاه تولید هروئین صنعتی فعالیت می‌کرد، که با دستور قضائی و انجام اقدامات و بررسی‌های لازم پلیس متهمین دستگیر شدند.

دادستان عمومی و انقلاب دماوند گفت: در هنگام دستگیری متهمین در حال امحاء مقادیر زیادی از مواد مخدر تولید شده در این کارگاه بوده اند.

وی اضافه کرد: در این عملیات پنج نفر از عوامل تولید هروئین صنعتی شناسایی و دستگیر شدند.

دادستان عمومی و انقلاب دماوند گفت: همچنین ۱۰ کیلوگرم مواد پیش ساز، یک کیلو گرم مورفین و چهار کیلوگرم هروئین مایع نیز از این کارگاه کشف شد.