نخستین اردوی مهارتی «سینوا» در شهریار برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، نخستین اردوی مهارتی «سینوا» در اردوگاه شهید منتظری شهریار برگزار شد.

مرکز «سینوا» با حمایت حوزه هنری کودک و نوجوان این اردوی کشوری را که تا ۲۵ تیر ماه ادامه دارد تدارک دیده است.

مدیر پلتفرم سینوا در حاشیه این اردو در جمع خبرنگاران گفت: این اولین اردویی است که در حال برگزاری در کشور است که ۳۵۰ نفر برای شرکت در این اردو ثبت نام کرده بودند.

حامد اسماعیلی اضافه کرد: این افراد از ۱۴۵ شهر کشور شرکت کرده بودند که ۱۰۰ نفر از آن‌ها برای شرکت در اردو انتخاب شدند.

وی هدف از برگزاری این اردو را توانمند سازی گروه‌های سرود تربیت محور است، در واقع ما می‌خواهیم تمامی مربی‌های سرود در سراسر کشور که علاقه مند و با تجربه هستند گردهم آوریم و در یک دوره فشرده آنچه برای مربیگری نیاز دارند را به آن‌ها منتقل کنیم.