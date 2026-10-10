به گزارش خبرگزاری مهر، مجتبی دائی‌دائی با اشاره به اقدامات انجام‌شده برای تأمین زیرساخت‌های منطقه عظیمیه اظهار کرد: وزارت راه و شهرسازی با صدور مجوزهای تأمین منابع، زمینه لازم برای پیشبرد طرح‌های زیرساختی این منطقه را فراهم کرده است.

وی افزود: این اقدام می‌تواند روند تکمیل زیرساخت‌ها را تسریع کند و زمینه ارتقای کیفیت زندگی شهروندان و توسعه متوازن شهری را فراهم آورد.

مدیرکل راه و شهرسازی استان قزوین با تأکید بر ضرورت هماهنگی میان توسعه کالبدی شهر و تأمین خدمات مورد نیاز بیان کرد: توسعه شهری زمانی پایدار خواهد بود که هم‌زمان با ساخت‌وساز، زیرساخت‌های اساسی و خدمات مورد نیاز شهروندان نیز تأمین شود.

دائی‌دائی ادامه داد: اداره‌کل راه و شهرسازی استان با پیگیری‌های مستمر، برگزاری جلسات مشترک با دستگاه‌های خدمات‌رسان و اخذ مجوزهای مربوط به تهاتر و تأمین منابع، برای رفع موانع اجرایی و پیشبرد برنامه‌های زیرساختی منطقه اقدام کرده است.

وی با اشاره به اهمیت مجوزهای صادرشده گفت: استفاده از ظرفیت‌های قانونی و سازوکار تهاتر می‌تواند فرآیند تأمین منابع را تسهیل کند و به اجرای برنامه‌های زیرساختی عظیمیه سرعت ببخشد.

مدیرکل راه و شهرسازی استان قزوین خاطرنشان کرد: تأمین زیرساخت‌ها و فراهم‌کردن امکان دسترسی شهروندان به خدمات شهری، از الزامات توسعه پایدار و ارتقای رفاه عمومی در قزوین است.