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۱۸ مهر ۱۴۰۵، ۱۲:۳۱

مجوز تأمین منابع زیرساخت‌های عظیمیه قزوین صادر شد

مجوز تأمین منابع زیرساخت‌های عظیمیه قزوین صادر شد

قزوین- مدیرکل راه و شهرسازی استان قزوین از صدور مجوزهای تأمین منابع و استفاده از ظرفیت تهاتر برای تکمیل زیرساخت‌های منطقه عظیمیه در اراضی ۲۳۰۰ هکتاری شمال آزادراه قزوین–زنجان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، مجتبی دائی‌دائی با اشاره به اقدامات انجام‌شده برای تأمین زیرساخت‌های منطقه عظیمیه اظهار کرد: وزارت راه و شهرسازی با صدور مجوزهای تأمین منابع، زمینه لازم برای پیشبرد طرح‌های زیرساختی این منطقه را فراهم کرده است.

وی افزود: این اقدام می‌تواند روند تکمیل زیرساخت‌ها را تسریع کند و زمینه ارتقای کیفیت زندگی شهروندان و توسعه متوازن شهری را فراهم آورد.

مدیرکل راه و شهرسازی استان قزوین با تأکید بر ضرورت هماهنگی میان توسعه کالبدی شهر و تأمین خدمات مورد نیاز بیان کرد: توسعه شهری زمانی پایدار خواهد بود که هم‌زمان با ساخت‌وساز، زیرساخت‌های اساسی و خدمات مورد نیاز شهروندان نیز تأمین شود.

دائی‌دائی ادامه داد: اداره‌کل راه و شهرسازی استان با پیگیری‌های مستمر، برگزاری جلسات مشترک با دستگاه‌های خدمات‌رسان و اخذ مجوزهای مربوط به تهاتر و تأمین منابع، برای رفع موانع اجرایی و پیشبرد برنامه‌های زیرساختی منطقه اقدام کرده است.

وی با اشاره به اهمیت مجوزهای صادرشده گفت: استفاده از ظرفیت‌های قانونی و سازوکار تهاتر می‌تواند فرآیند تأمین منابع را تسهیل کند و به اجرای برنامه‌های زیرساختی عظیمیه سرعت ببخشد.

مدیرکل راه و شهرسازی استان قزوین خاطرنشان کرد: تأمین زیرساخت‌ها و فراهم‌کردن امکان دسترسی شهروندان به خدمات شهری، از الزامات توسعه پایدار و ارتقای رفاه عمومی در قزوین است.

کد مطلب 6973311

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    نظرات

    • ع IR ۱۶:۱۸ - ۱۴۰۵/۰۷/۱۸
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      پاسخ
      سلام خدمت شما مسول دلسوز وپرتلاش خدا قوت که مشکل چند دهه عظیمیه را پیگیری می کنید

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