سرهنگ مهران طیران در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: هم اکنون بیست و سه گروه جهادی در جهت رفع موانع تولید و تحقق شعار سال توسط بسیج کارگری و کارخانجات سپاه استان البرز در این استان تشکیل شده و تا پایان سال این رقم به ۶۰ گروه جهادی افزایش خواهد یافت.

وی با بیان اینکه گروه‌های جهادی که همیار تولید و اشتغال زایی در کشور، در چهار دسته مشغول فعالیت هستند، افزود: گروه‌های جهادی با عنوان‌های کارآمدان تولید، دستار، واکنش سریع و سفیران تولید در زمینه افزایش بهره‌وری، ترویج فرهنگ کار و تحقق اقتصاد مقاومتی فعال هستند.

مسئول سازمان بسیج کارگری و کارخانجات استان البرز با اشاره به اینکه گروه جهادی کارآمدان در سطح کارخانجات و واحدهای تولیدی در زمینه افزایش تولید، بهره‌وری و رفع موانع تولید فعالیت می‌کند، تصریح کرد: گروه‌های جهادی دستار در یک منطقه همچون یک شهرک صنعتی رفع موانع تولید را مد نظر قرار دارد.

وی از سفیران تولید به عنوان افرادی که در مدارس، دانشگاه‌ها و غیره به معرفی مشاغل مختلف و ترویج فرهنگ کار می‌پردازند، یاد کرد و گفت: ترویج فرهنگ کار یکی از الویت‌های ما در جهت رشد تولید و ایجاد سبک زندگی مبتنی بر کار و کسب روزی حلال است.

طیران با اشاره به فعالیت گروه‌های جهادی واکنش سریع، خاطرنشان کرد: گروه‌های جهادی واکنش سریع کارگران ماهر واحدهای صنعتی هستند که در بحران‌ها و حوادث کارخانجات و حوادثی چون سیل، زلزله و غیره در اسرع زمان به خدمات رسانی می‌پردازند.