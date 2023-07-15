بیش از ۵۵ هزار تن گندم در شهرستان صحنه خریداری شده است

غلامرضا شهبازی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: از ابتدای عملیات برداشت گندم در شهرستان صحنه تاکنون مقدار ۵۵ هزار تن توسط کمیسیون‌های خرید در این شهرستان خریداری شده و این روند ادامه دارد.

وی افزود: سطح زیر کشت مزارع گندم شهرستان صحنه حدود ۱۷ هزار هکتار است که از این میزان بیش از ۵۵ هزار تن گندم در این شهرستان توسط مراکز خرید گندم خریداری شده است.

سرپرست فرمانداری شهرستان صحنه تصریح کرد: سال گذشته در این شهرستان ۴۸ هزار تن گندم از کشاورزان خریداری شده بود.

شهبازی گفت: مقدار تولید امسال به دلیل فعالیت دستگاه‌های ذیربط و بارندگی‌های مناسب در سال بوده و پیش بینی می‌گردد که این رقم تا مرز ۶۵ هزار تن در سال جاری برسد.