به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، بدهی خانوارهای آمریکایی در سه‌ماهه سوم سال ۲۰۲۶ با افزایش ۳۳۴ میلیارد دلاری، معادل ۱.۸ درصد، به ۱۹.۱ تریلیون دلار رسید و برای نخستین بار از مرز ۱۹ تریلیون دلار عبور کرد.

بر اساس گزارش فصلی مرکز داده‌های اقتصاد خرد بانک فدرال رزرو نیویورک که ۱۰ نوامبر منتشر شد، مجموع بدهی خانوارها نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۵۲۰ میلیارد دلار افزایش یافته است.

بیشترین سهم از بدهی خانوارهای آمریکایی مربوط به وام‌های مسکن است. مانده بدهی مسکن با افزایش ۲۵۷ میلیارد دلاری در سه‌ماهه سوم به ۱۳.۳۷ تریلیون دلار رسید.

همچنین بدهی کارت‌های اعتباری با افزایش ۲۲ میلیارد دلاری به یک تریلیون و ۲۸۵ میلیارد دلار رسید. بدهی وام خودرو نیز با رشد ۲۱ میلیارد دلاری به یک تریلیون و ۷۳۴ میلیارد دلار افزایش یافت.

مانده وام‌های دانشجویی نیز با افزایش پنج میلیارد دلاری به یک تریلیون و ۶۵۶ میلیارد دلار رسید. از سوی دیگر، بدهی خطوط اعتباری مبتنی بر ارزش مسکن با افزایش ۲۳ میلیارد دلاری به ۴۸۱ میلیارد دلار رسید که بزرگ‌ترین افزایش فصلی این نوع بدهی از سال ۲۰۰۵ تاکنون محسوب می‌شود.

افزایش مطالبات معوق خانوارهای آمریکایی

گزارش بانک فدرال رزرو نیویورک نشان می‌دهد وضعیت بازپرداخت بدهی‌ها نیز در سه‌ماهه سوم بدتر شده است؛ به‌طوری‌که پنج درصد از کل بدهی‌های خانوارها در مرحله‌ای از تأخیر در بازپرداخت قرار گرفته‌اند. این رقم نسبت به سه‌ماهه قبل ۰.۳ واحد درصد افزایش داشته است.

بر اساس این گزارش، ورود وام‌های مسکن و خودرو به مراحل اولیه تأخیر در بازپرداخت افزایش یافته، درحالی‌که وضعیت کارت‌های اعتباری و وام‌های دانشجویی از نظر ورود به مراحل شدیدتر معوقات اندکی بهبود پیدا کرده است.

بانک فدرال رزرو نیویورک اعلام کرد با وجود افزایش تأخیر در بازپرداخت برخی بدهی‌ها، کیفیت اعتباری وام‌های مسکن همچنان در وضعیت مناسبی قرار دارد و میزان معوقات شدید این بخش در مقایسه با استانداردهای تاریخی پایین است.

این گزارش بر اساس داده‌های پنل اعتباری مصرف‌کنندگان آمریکا و اطلاعات اعتباری شرکت اکوئیفکس تهیه شده است.