به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله لطف‌الله دژکام ظهر چهارشنبه در مراسم سوگواری شهادت حضرت فاطمه زهرا(س) که با حضور کارکنان و مسئولان صداوسیمای مرکز فارس در مسجد این مجموعه برگزار شد، با اشاره به جایگاه عدالت در زندگی فردی و اجتماعی گفت: انسان‌ها در طول تاریخ همواره در جست‌وجوی عدالت بوده‌اند و برای تحقق آن تلاش‌ها و فداکاری‌های بسیاری صورت گرفته است، اما محبت می‌تواند مرتبه‌ای فراتر از عدالت در روابط انسانی ایجاد کند.

وی با بیان اینکه عدالت در سه عرصه فردی، خانوادگی و اجتماعی مورد توجه قرار می‌گیرد، افزود: اگرچه عدالت از مهم‌ترین فضایل اخلاقی است، اما بزرگان فلسفه و اخلاق معتقدند در صورت حاکمیت محبت میان انسان‌ها، نیاز به عدالت به شکل مطالبه و منازعه کاهش می‌یابد.

محبت؛ فراتر از عدالت در روابط انسانی

نماینده ولی‌فقیه در استان فارس با اشاره به دیدگاه فارابی، خواجه نصیرالدین طوسی و ملا مهدی نراقی در زمینه نسبت میان عدالت و محبت گفت: بر اساس این دیدگاه، عدالت در واقع جانشین محبت است و هنگامی که محبت در روابط انسانی حضور داشته باشد، بسیاری از اختلافات و منازعاتی که برای تحقق عدالت شکل می‌گیرد، موضوعیت خود را از دست می‌دهد.



آیت الله دژکام با بیان اینکه نخستین عرصه تحقق عدالت، وجود خود انسان است، ادامه داد: حکمت، شجاعت و عفت از فضایل اخلاقی هستند که با تعدیل قوای انسانی شکل می‌گیرند و مجموعه این فضایل در مسیر تهذیب نفس و تخلق به اخلاق الهی معنا پیدا می‌کند.

وی با تأکید بر اینکه محبت به خداوند می‌تواند انسان را به سوی فضایل اخلاقی سوق دهد، افزود: اگر عشق و محبت الهی در دل انسان مستقر شود، دیگر برای انجام رفتارهای شایسته نیازمند ریاضت‌های دشوار نیست؛ زیرا کشش قلبی انسان را به سمت آنچه خداوند می‌پسندد هدایت می‌کند.

امام جمعه شیراز با اشاره به اهمیت نماز و عبادت گفت: انسان باید در نماز احساس کند در برابر مخاطبی زنده ایستاده و با خداوند سخن می‌گوید؛ برقراری این احساس دوستی با پروردگار، حال و هوای عبادت را متحول می‌کند.

محبت، راهکار تحکیم بنیان خانواده

آیت الله دژکام با اشاره به نقش محبت در تحکیم خانواده گفت: بسیاری از اختلافات خانوادگی از آنجا شکل می‌گیرد که افراد صرفاً به دنبال احقاق حق خود هستند، در حالی که اگر محبت و مهرورزی در خانواده حاکم باشد، زمینه بسیاری از کشمکش‌ها از میان می‌رود.

وی با تأکید بر اینکه دوست داشتن و مهرورزی نیز آموختنی است، افزود: باید هنر محبت کردن را در خانواده تمرین و به فرزندان آموزش داد؛ انتخاب کلمات محبت‌آمیز و برخورد همراه با ملاطفت می‌تواند تأثیر عمیقی بر روابط خانوادگی داشته باشد.

نماینده ولی‌فقیه در استان فارس ادامه داد: فرزندان باید حلاوت محبت را در محیط خانه با تمام وجود احساس کنند تا خود نیز در آینده منشأ مهرورزی و صمیمیت باشند؛ چراکه جامعه در نهایت از خانواده‌های برخوردار از صفا و محبت بهره‌مند خواهد شد.

اخوت و مواسات؛ دو پایه انسجام اجتماعی

آیت الله دژکام با بیان اینکه جامعه برای دستیابی به انسجام حقیقی بیش از هر چیز به تقویت پیوندهای عاطفی و برادری نیاز دارد، اظهار کرد: خداوند متعال با بیان آیه «إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ» پیوند اخوت را میان مؤمنان برقرار کرده است و این برادری می‌تواند روابط اجتماعی را از چارچوب صرف تعهدات و الزامات قانونی فراتر ببرد.

وی افزود: هنگامی که انسان‌ها یکدیگر را برادر دینی خود بدانند، نوع نگاه و رفتارشان تغییر می‌کند و به جای تمرکز صرف بر حقوق متقابل، برای کمک، همراهی و رفع نیازهای یکدیگر پیشقدم می‌شوند.

امام جمعه شیراز با اشاره به تأکید رهبر معظم انقلاب بر انسجام اجتماعی خاطرنشان کرد: وحدت و انسجام با صدور بخشنامه و دستور ایجاد نمی‌شود، بلکه پیوند اخوت، محبت و روحیه ایثار و همدلی است که می‌تواند انسجام واقعی را در جامعه شکل دهد.

آیت الله دژکام با تأکید بر ضرورت ترویج فرهنگ مواسات و رسیدگی به خانواده‌های نیازمند گفت: افرادی که امکانات و تریبون‌های رسانه‌ای در اختیار دارند، باید پویش‌های همدلی و امدادرسانی را ترویج کنند؛ زیرا تقویت فرهنگ کمک به همنوعان، پیوندهای اجتماعی را مستحکم‌تر می‌کند و نیاز به برخوردهای صرفاً مبتنی بر الزام و قانون را کاهش می‌دهد.

محبت اهل‌بیت(ع)؛ سرمایه‌ای برای دنیا و آخرت

نماینده ولی‌فقیه در استان فارس با اشاره به جایگاه محبت اهل‌بیت(ع) در زندگی مؤمنان گفت: در کنار پیوند برادری میان مؤمنان، محبت و معرفت نسبت به پیامبر اکرم(ص) و خاندان ایشان نیز از عوامل مهم پیوند و همبستگی جامعه اسلامی است.

وی با اشاره به روایاتی درباره آثار محبت پیامبر(ص) و اهل‌بیت(ع) افزود: محبت خاندان پیامبر(ص) در مراحل دشوار زندگی انسان و به‌ویژه در لحظات پایانی عمر و قیامت، سرمایه‌ای ارزشمند برای مؤمنان خواهد بود.

آیت الله دژکام با بیان اینکه محبت حضرت فاطمه زهرا(س) جایگاهی ویژه در فرهنگ شیعه دارد، به مظلومیت آن حضرت پس از رحلت پیامبر اکرم(ص) اشاره کرد و گفت: با وجود سفارش‌های فراوان پیامبر(ص) درباره محبت اهل‌بیت(ع)، پس از رحلت ایشان با حضرت زهرا(س) بی‌وفایی و ظلم شد؛ تا جایی که آن بانوی بزرگوار وصیت کردند مراسم غسل، کفن و تدفین ایشان شبانه انجام شود و کسانی که به ایشان ستم کردند در تشییع پیکرشان حضور نداشته باشند.