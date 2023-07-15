ارسال ۵۲۳ اثر از ۱۱۴ هنرمند به دبیرخانه دوسالانه تصویرگری قم

به گزارش خبرنگار مهر، وحید بهرامی شامگاه شنبه در آئین اختتامیه سیزدهمین دوسالانه تصویرگری استان قم به ارائه گزارشی از روند برگزاری این رویداد هنری پرداخت و گفت: بسیار خرسندیم که پس از ۶ سال جدایی از دوسالانه تصویرگری استان قم، مهر و یاری پروردگار یکتا بر سرمان سایه‌افکن شد و سیزدهمین دوره این جشنواره را با همراهی و هم‌یاری یاران هنرمند برگزار کردیم.

دبیر اجرایی سیزدهمین دوسالانه تصویرگری استان قم تصریح کرد: هرچند آغاز و انجام این راه دشواری‌هایی داشت ولی شیرینی مسیر هنر و هم‌گامی هنرمندان کاربلد و خوش‌دل، فراز و فرود راه را گوارا کرد.

وی اضافه کرد: در سیزدهمین دوسالانه تصویرگری استان قم میزبان ۵۲۳ اثر از ۱۱۴ هنرمند توانمند استان قم بودیم که از میان آنها ۶۲ اثر به بخش رقابتی راه یافت و زینت‌بخش نمایشگاه آثار این جشنواره شد.

دبیر اجرایی سیزدهمین دوسالانه تصویرگری استان قم در خصوص داوری آثار این جشنواره نیز عنوان کرد: در مرحله دوم داوری آثار، برای پیشگیری از دخالت ذهنیت داوران از هنرمندان، آثار هنری بدون مشخصات هنرمندان و به‌صورت کدگذاری‌شده به هیئت داوران جشنواره ارائه شد که در نهایت هیئت داوران، ۵ اثر را بدون رتبه‌بندی میان آنها به‌عنوان آثار برگزیده این جشنواره انتخاب کردند.

بهرامی ادامه داد: این آثار از ۸ تا ۲۲ تیرماه در نگارخانه «فرهنگ» و گالری «سرو» برای چشمان هنرمندان و هنردوستان استان قم به نمایش گذاشته شدند.

وی همچنین به برگزاری سه کارگاه آموزشی در حاشیه سیزدهمین دوسالانه تصویرگری استان قم اشاره کرد و گفت: کارگاه پی‌نما با حضور استاد سعید رزاقی، کارگاه تصویرسازی دیجیتال با ارائه استاد سعید سروش و کارگاه حد وسط تصویرسازی با کاریکاتور و نقاشی با حضور استاد کاظم طلایی در حاشیه این رویداد هنری با استقبال علاقه‌مندان برگزار شدند.