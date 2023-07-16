فعالیت ۲۰ کارخانه تولید خوراک آبزیان در چهارمحال و بختیاری

به گزارش خبرنگار مهر، نامدار ملک‌پور صبح امروز در جمع خبرنگاران چهارمحال و بختیاری، اظهار کرد: حدود ۳ هزار و ۵۰۰ تن خوراک آبزیان در یک ماه اخیر از مبدا استان چهارمحال و بختیاری به خارج از کشور صادر شده است.

وی افزود: در حال حاضر بالغ بر ۲۰ کارخانه تولید خوراک آبزیان در چهارمحال و بختیاری فعال هستند که علی‌رغم ظرفیت تولید سالانه ۳۰۰ هزار تن، در سال گذشته حدود ۱۵۰ هزار تن خوراک در استان تولید شد.

مدیر شیلات و امور آبزیان چهارمحال و بختیاری ادامه داد: این در حالی است که میزان نیاز خوراک ماهی استان در سال حدود ۳۵ هزار تن است درنتیجه مابقی خوراک تولیدی به سایر استان‌ها و همچنین کشورهای دیگر صادر می‌شود.

ملک‌پور عنوان کرد: این کارخانه‌ها در زمینه تولید انواع خوراک آبزیان از جمله قزل‌آلا، کپور، خاویاری، میگو و زینتی فعالیت می‌نمایند و عمده خوراک تولیدی در چهارمحال و بختیاری مربوط به خوراک ماهی قزل‌آلای رنگین کمان است.

وی خاطرنشان کرد: محصول ماهی تولیدی در چهارمحال و بختیاری به کشورهای عراق، ارمنستان، تاجیکستان و… ارسال می‌شود.