معرفی هیأت داوران مسابقه مطبوعاتی انجمن صنفی منتقدان تئاتر

به گزارش خبرگزاری مهر، با پایان یافتن مهلت تمدید شده فراخوان بیست و دومین مسابقه مطبوعاتی سالیانه انجمن صنفی منتقدان، نویسندگان و پژوهشگران تئاتر و انجام امور دبیرخانه‌ای آثار رسیده با روش اعمال کدگذاری متقاضیان شرکت در مسابقه، آثار رسیده و رسانه‌های شرکت کننده، اسامی هیأت داوران این دوره اعلام شد.

مه‌ناز رونقی عضو هیأت علمی دانشکده علوم اجتماعی، ارتباطات و رسانه دانشگاه آزاد اسلامی تهران مرکزی، مجید رضاییان استاد دانشگاه در رشته ارتباطات و پژوهشگر ژورنالیسم، افشین خورشید باختری استاد دانشگاه در رشته تئاتر و منتقد و مهدی آشنا رئیس انجمن صنفی عکاسان خانه تئاتر کار داوری آثار این دوره را از ۲۵ تیر آغاز کردند.

پس از پایان فرایند داوری، انجمن صنفی منتقدان، نویسندگان و پژوهشگران تئاتر با معرفی نامزدهای بخش‌های هفت‌گانه (گزارش، گفتگو، نقد، مقاله، ترجمه، یادداشت و عکس) در مورد نحوه برگزاری آیین پایانی این مسابقه اطلاع‌رسانی می‌کند.