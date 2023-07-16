به گزارش خبرنگار مهر، گردهمایی مسئولین کمیته فرهنگی بانوان استان‌ها در سازمان حج و زیارت قم با حضور حجت الاسلام حمید احمدی رئیس کمیته فرهنگی و آموزشی ستاد مرکزی اربعین حسینی برگزار شد.

مینو اصلانی مسئول کمیته فرهنگی و آموزشی بانوان اربعین ضمن خیر مقدم گفت: اربعین فرصتی طلایی برای تبادل نظر و تبیین گفتمان انقلاب اسلامی در حوزه زن و خانواده با سایر ملل و ادیان و مذاهبی است که در این پیاده روی عظیم و گسترده حضور دارند، لذا پیش بینی گردیده که در مسیر پیاده روی و در کربلا موکب‌های اندیشه ورز فاطمی برپا شود.

وی ادامه داد: همچنین رویکرد خدمات اجتماعی از محرم تا هنگام پیاده روی اربعین در سطح وسیع در کشور با حضور آحاد مردم خیر برای کمک رسانی به خانواده‌های نیازمند صورت پذیرد.

پس از بیان گزیده اقدامات انجام شده و پخش گزارش فعالیت‌های بانوان کمیته فرهنگی اربعین توسط مینو اصلانی، حجت الاسلام حمید احمدی درباره سفر اربعین و برنامه‌های اربعین ۱۴۰۲ نکاتی را ایراد کرد.

حجت الاسلام حمید احمدی ضمن خوش آمد گویی و تقدیر و تشکر از بانوان فعال گفت: بخش بانوان که بخش مهمی است در طول سال فعالیت‌های فرهنگی زیادی در حوزه اربعین انجام دادند. اربعین ظرفیت‌های فرهنگی بسیاری دارد که باید به کار بسته شود، ما می‌توانیم مسائل و مشکلات را تسهیل کنیم اما نباید انتظارات را بالا ببریم.

حجت الاسلام احمدی افزود: جهت گیری فعالیت‌های ما تمدنی است و به سمت وحدت و سبک زندگی اسلامی سوق داده می‌شود. اربعین ظرفیت‌های فرهنگی بسیار بالایی دارد که باید به کار بسته شود. ما دنبال تصدی گری نیستیم. ما باید راهبری کنیم و با نهادهای مردمی هماهنگ باشیم قطعاً برای امام حسین (ع) همه پای کار خواهند آمد، ما باید از همه ظرفیت‌ها به خوبی استفاده کنیم، اگر مدیری باشد و نیامد ما به سراغ او برویم. باید رسانه‌ها را پای کار بیاوریم، جهت پویش من زینب ام و ترویج خطبه حضرت زینب (س) از این ظرفیت‌ها استفاده کنیم.

وی بیان کرد: باید نهادهایی همچون وزارت ارشاد و دفاتر امام جمعه و سایر نهادهای دولتی و غیر دولتی را در جهت اربعین به کار ببندیم و از ظرفیت‌های آنها استفاده کنیم. بهتر است عناوین شهدا جایگزین عنوان شرکت و یا مؤسسه (باتوجه به فضای معنوی موسم اربعین) جهت فعالیت‌های خدمت به زوار استفاده شود.



پس از سخنان رئیس کمیته فرهنگی و آموزشی اربعین مسئولین کمیته‌های بانوان استان‌ها به بیان مسائل اربعین بانوان فعال و مبلغین در موسم از جمله فراهم نمودن بستر مناسب آموزش برای بانوان مبلغ اعزامی پرداختند.



حسن ختام برنامه تقدیم حکم مسئولیت به مسئولین کمیته‌های استانی بانوان اربعین ۱۴۰۲ با حضور حجت الاسلام حمید احمدی بود.