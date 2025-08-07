  1. استانها
«زندگی با آیه‌ها»به استان سمنان بازگشت؛ برنامه‌ریزی ویژه برای اربعین

شاهرود- مدیرکل تبلیغات اسلامی استان سمنان گفت: پویش بزرگ زندگی با آیه‌ها که در ماه رمضان مورد استقبال گسترده مردم قرار گرفت ویژه اربعین نیز در استان اجرایی می‌شود.

حجت الاسلام علیرضا قنبری در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره اقدامات کمیته فرهنگی آموزشی ستاد اربعین استان سمنان بیان کرد: پویش‌ها و فعالیت‌های محتوایی در این ارتباط طراحی شده که در دست اجرا است.

وی از راه‌اندازی پویش «راوی اربعین» و اجرای پویش «زندگی با آیه‌ها» ویژه اربعین با همان سیاق ماه مبارک رمضان که مورد استقبال گسترده مردم قرار گرفت خبر داد و افزود: آیات نصر در تولید محتوای معرفتی و قرآنی محور این رویداد است.

مدیرکل تبلیغات اسلامی استان سمنان درباره برنامه‌های آموزشی و تربیتی نیز توضیح داد: دوره آموزشی ویژه مبلغات اعزامی از حوزه علمیه خواهران، دوره روایت‌نویسی و عکاسی برای نوجوانان زائر کربلا و نشست تبیینی مسئولان فرهنگی مواکب اعزامی استان از جمله برنامه‌های اربعین امسال در کمیته فرهنگی ستاد اربعین استان است.

قنبری درباره تبلیغ میدانی و تولید محتوا گفت: صدور فراخوان اعزام مبلغ به مرز مهران، چاپ و توزیع ۱۰ هزار بروشور فرهنگی بین زائران و تولید پوستر و اینفوگرافیک و انتشار گسترده در فضای مجازی از جمله اقدامات این حوزه است.

وی با بیان اینکه برنامه‌ریزی و اجرای مراسم جاماندگان اربعین در شهرستان‌های استان سمنان نیز صورت گرفته است، گفت: این اقدامات به همت اداره کل تبلیغات اسلامی استان سمنان و با رویکرد گفتمان‌سازی، تبیین و روایت‌محوری در مسیر اربعین انجام می‌گیرد.

