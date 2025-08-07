حجت الاسلام علیرضا قنبری در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره اقدامات کمیته فرهنگی آموزشی ستاد اربعین استان سمنان بیان کرد: پویشها و فعالیتهای محتوایی در این ارتباط طراحی شده که در دست اجرا است.
وی از راهاندازی پویش «راوی اربعین» و اجرای پویش «زندگی با آیهها» ویژه اربعین با همان سیاق ماه مبارک رمضان که مورد استقبال گسترده مردم قرار گرفت خبر داد و افزود: آیات نصر در تولید محتوای معرفتی و قرآنی محور این رویداد است.
مدیرکل تبلیغات اسلامی استان سمنان درباره برنامههای آموزشی و تربیتی نیز توضیح داد: دوره آموزشی ویژه مبلغات اعزامی از حوزه علمیه خواهران، دوره روایتنویسی و عکاسی برای نوجوانان زائر کربلا و نشست تبیینی مسئولان فرهنگی مواکب اعزامی استان از جمله برنامههای اربعین امسال در کمیته فرهنگی ستاد اربعین استان است.
قنبری درباره تبلیغ میدانی و تولید محتوا گفت: صدور فراخوان اعزام مبلغ به مرز مهران، چاپ و توزیع ۱۰ هزار بروشور فرهنگی بین زائران و تولید پوستر و اینفوگرافیک و انتشار گسترده در فضای مجازی از جمله اقدامات این حوزه است.
وی با بیان اینکه برنامهریزی و اجرای مراسم جاماندگان اربعین در شهرستانهای استان سمنان نیز صورت گرفته است، گفت: این اقدامات به همت اداره کل تبلیغات اسلامی استان سمنان و با رویکرد گفتمانسازی، تبیین و روایتمحوری در مسیر اربعین انجام میگیرد.
