نفرات برتر مسابقات سوارکاری پرش با اسب مشخص شدند

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی فدراسیون سوارکاری، مسابقات سوارکاری پرش با اسب نونهالان" Fei jumping children's classics 2023" به میزبانی باشگاه سوارکاری هوشمند در استان البرز طی دو روز برگزار شد. در این مسابقات که در رده سنی ۱۲ تا ۱۴ سال برگزار شد ۱۹ سوارکار طی دو روز و چهار راند به رقابت پرداختند. در پایان این رقابت‌ها تایماز ساعی از استان تهران عنوان قهرمانی را از آن خود کرد. حسام شریفی از استان زنجان بر سکوی دومی ایستاد و امر علی زمردی به مقام سوم نائل شد.

بنا بر اعلام مصطفی دهدشتی سرپرست دبیر کلی فدراسیون سوارکاری، این رویداد در راستای استعدادیابی، نخبه پروری و پشتوانه سازی منطبق با استانداردهای فدراسیون جهانی برنامه ریزی و اجرایی شد.

وی با اشاره به برنامه‌های توسعه ایی فدراسیون در رده‌های سنی پایه ادامه داد: باور داریم برای کسب عناوین بین المللی، حفظ و ارتقا جایگاه و تشکیل یک تیم ملی قدرتمند، برنامه ریزی و اجرای دقیق آن برای رده‌های سنی نونهال ونوجوان ضروری به نظر می‌رسد.بر همین مبنا فدراسیون سوارکاری برنامه‌های ویژه ای را برای این رده سنی از جمله نونهالان را تدوین کرده و اجرایی می‌کند.

تایماز ساعی، فرزند هادی ساعی، رئیس فدراسیون تکواندوست که رشته سواری کاری را در ورزش دنبال می‌کند.