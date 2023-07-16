به گزارش خبرنگار مهر، سیزدهمین جلسه تلاوت و استماع قرآن کریم، دوشنبه ۲۶ تیرماه، پس از اقامه نماز جماعت مغرب و عشا، در محل مجتمع امام خمینی (ره)، حسینیه الزهرا (س) برگزار می‌شود.



این مراسم به مناسبت فرارسیدن ماه عزای حسینی‌، همراه با تلاوت قرآن و ذکر مصائب و سخنرانی همراه خواهد بود و به صورت زنده و مستقیم از نشانی https://www.aparat.com/shora.ir/live قابل مشاهده است.

یادآور می‌شود، در راستای تحقق فرمایش رهبر معظم انقلاب اسلامی، برپایی محفل تخصصی تلاوت با عنوان «جلسه تلاوت و استماع قرآن کریم» از آذر سال ۱۴۰۰ در دستور کار شورای عالی قرآن قرار گرفته است و مرکز امور قرآنی سازمان اوقاف و امور خیریه و سازمان دارالقرآن الکریم نیز من بعد در اجرای این جلسه همراه خواهند شد.