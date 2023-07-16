به گزارش خبرنگار مهر، فرحناز رافع روز یکشنبه در مراسم رونمایی از سند رسمی ثبت جهانی فرش یک پود سنندج در دانشگاه کردستان اظهار کرد: طرح، رنگ و نقشه بیشتر فرش‌ها باید متفاوت باشد تا بازار صادراتی مطلوبی پیدا کند اما نقشه و طرح فرش سنندج برای توسعه بازار نیاز به تغییر ندارد.

وی افزود: توسعه بازار فرش نیازمند بازاریابی، خلق ارزش و سلیقه یابی است و باید فعالان این عرصه تمام توان خود را در این مسیر به کار گیرند.

رافع تصریح کرد: برای فرش دستباف ایرانی نیاز به سلیقه یابی نیست و آنچه مورد نیاز است، خلق ارزش افزوده است.

مسئول مرکز ملی فرش ایران اظهار داشت: از آغاز دولت سیزدهم، رئیس جمهور برای معرفی بیشتر فرش دستباف در سفر هریک از مقامات و رؤسای جمهور کشورهای دیگر به ایران دستور برپایی نمایشگاه فرش دستباف را می‌دهد و تاکنون چندین مورد هم برپا شده است.

رافع خاطرنشان کرد: برای توسعه بازار فروش فرش دستباف سنندج باید تبلیغات گسترده صورت گیرد.

وی افزود: جلوگیری از کپی برداری نقشه فرش‌ها از جمله مواردی است که باید همواره مدنظر باشد.

رافع تصریح کرد: با ثبت جهانی فرش سنندج و بیجار دیگر در هر جایی از کشور و یا خارج از کشور اگر نقشه فرش‌های سنندج و بیجار بدون ذکر برند و نام آن تولید شوند، خلاف بوده و پیگرد قانونی خواهد داشت.