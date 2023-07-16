۱۵ زورخانه در مازندران فعال است

به گزارش خبرنگار مهر، عادل عالیشان ظهر یکشنبه در مجمع عمومی انتخابات هیئت ورزش‌های زورخانه ای و کشتی پهلوانی استان مازندران ضمن تقدیر از زحمتکشان این ورزش آئینی، اظهار داشت: ورزش زورخانه ای و پهلوانی از دیرباز با فرهنگ، اخلاق و آداب مردم ایران عجین شده است و برای همین باید برای توسعه این ورزش در زمینه‌های مختلف تلاش کرد.

وی خواستار وفاق و همدلی شد و افزود: ورزش پهلوانی در استان فعالیت خوبی داشته است که نیازمند همیاری و همدلی تمامی عوامل برای پیشرفت این رشته است و ورزش مازندران یک از سه برند اصلی استان مازندران است اما از لحاظ امکاناتی شرایط خوبی نداریم.

سرپرست اداره کل ورزش و جوانان استان مازندران ادامه داد: استعداد در استان مازندران فراوان است و مردم به این رشته علاقه زیادی دارند.

عالیشان بیان داشت: تعداد زورخانه ما کم است و باید تلاش کنیم برای توسعه زیرساخت‌ها در این رشته که برای ما قابل اهمیت است و به دلیل قداست مکانی اگر در نظر بگیریم با مساجد مشابه هست.

وی افزود: انتظار داریم علاوه بر شهرستان‌ها باید در شهرهای ما هم این رشته را فعال کرد که این مورد نیاز به عزم جدی و تلاش بیشتر دارد.

رئیس هیأت می‌تواند کمیته خیرین زورخانه ای را فعال کند تا این رشته و حتی زورخانه‌های زیادی در کل استان افزایش پیدا کند.

سرپرست اداره کل ورزش و جوانان استان مازندران خواستار افزایش زورخانه در استان شد و افزود: تعداد ۱۵ زورخانه در کل استان مازندران برای استانی مثل مازندران که مهد ورزش است، کم است و باید در شهرهای بزرگ حداقل چهار زورخانه داشته باشیم.

عالیشان از نگاه ویژه به هیأت ورزش‌های زورخانه ای و کشتی پهلوانی گفت و افزود: فدراسیون هم همیشه نظر مثبتی به استان مازندران داشته و انتظار داریم در توسعه زیرساخت‌ها و تأمین تجهیزات این رشته ورزشی، هیأت استان مازندران را یاری کنند.

روح الله طور سوادکوهی رئیس هیئت ورزش‌های زورخانه ای و کشتی پهلوانی استان مازندران انتخاب شد.