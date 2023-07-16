تلاش برای کسب مجوز تردد زائران خارجی اربعین از مرز چذابه

به گزارش خبرنگار مهر، حمید سیلاوی پیش از ظهر امروز یکشنبه ضمن بازدید از مرز چذابه در جمع خبرنگاران بیان کرد: لازمه انتخاب مرز چذابه برای تردد اتباع خارجی در مراسم بزرگ اربعین حسینی تأمین امکانات و رفاه بیشتر است؛ مثلاً برای استقبال از اتباع خارجی، مکان‌های استراحت و پارکینگ باید افزایش یابد.

وی ادامه داد: هماهنگی‌های لازم توسط وزارت کشور و بازدیدهای مستمر مسئولان کشوری و استانی از این مرز برای آماده سازی فضای استقبال شایسته از زائران اربعین حسینی انجام شده است.

فرماندار دشت آزادگان با بیان اینکه پیش از این در مراسم اربعین حسینی اتباع خارجی در خوزستان تنها از مرز شلمچه امکان تردد داشتند، گفت: وضعیت کنونی پایانه مرزی چذابه و امکانات ویژه موجود در این مرز برای استقبال از زائران اباعبدالله الحسین (ع) در حوزه زیرساخت و همچنین محل‌های تردد زائران اربعین حسینی با توجه به گرمای هوا در حال اصلاح، تکمیل و بهسازی است و تلاش داریم تا بهترین شرایط را برای رفاه حال زائران ایجاد کنیم.

سیلاوی بیان کرد: هماهنگی و همکاری خوبی بین استان خوزستان و کشور عراق برای برگزاری مراسم پیاده روی اربعین حسینی وجود دارد و تلاش می‌شود مشکلات مربوط به پایانه مرزی عراق و گذرنامه نیز برطرف شود.