چرا سکه و طلا ریزشی شد؟/ ارتباط چندوجهی بازارهای طلا، ارز و بورس

به گزارش خبرنگار مهر، روز یکشنبه سکه امامی با ریزش قیمت بیش از ۷۰۰ هزار تومانی نسبت به روز قبل به ۲۷ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان رسید، قیمت سکه امامی البته نسبت به دو هفته قبل خود با کاهش یک میلیون و ۸۰۰ هزار تومانی مواجه شده که قابل توجه است.

نزدیک ایام محرم و صفر و کاهش قیمت طلا و سکه

یکی از مشتریان همیشگی بازار سکه و طلا جوانان در آستانه ازدواج بوده و ایام ذی حجه و اعیاد مبارک قربان و غدیر یکی از ایام مبارک برای ازدواج است که بازار خرید سکه و طلا نیز در این ایام داغ می‌شود و با شروع محرم تقاضای مردم برای خرید انواع طلا کاهش می‌یابد.

کاهش قیمت دلار و تأثیر مستقیم بر بازار سکه و طلا

یکی از مهمترین بازارهایی که به طور مستقیم با بازار سکه و طلا در ارتباط است بازار ارز است، با کاهش قیمت ارز در بازار آزاد بازار سکه و طلا نیز کاهشی می‌شود، دلار در بازار در روز یکشنبه به ۴۸ هزار ۶۸۰ تومان رسیده که نسبت به هفته‌های قبل ۱,۵۰۰ تومان کاهش قیمت را نشان می‌دهد، البته دلار در سبزه میدان نیز قیمتی در حدود ۴۸ هزار تومان داشته و باعث شد سکه و طلا ریزشی شود.

کاهش قیمت انس جهانی طلا

یکی دیگر از عوامل کاهش قیمت طلا در بازار داخلی قیمت جهانی انس طلا است، البته وزن قیمت دلار در قیمت طلا بسیار بیشتر از انس طلا بوده اما انس طلا نیز در قیمت روزانه طلا تأثیرگذار است، قیمت انس جهانی طلا در سه ماه پیش با نزدیک شدن به سقف قیمتی یعنی محدوده ۲۰۶۳ دلار ریزشی شده و نتوانست از سقف تاریخی که سه بار در زمان‌های مختلف برای فتح آن اقدام کرده بود بگذرد، انس طلا البته در بلندمدت حتماً صعودی خواهد بود اما در شرایط کنونی و با فروکش شدن غوغاهای جهانی مانند همه گیری کرونا، جنگ اوکراین و روسیه و تنش‌های بین المللی، انس طلا آرامش قبل از طوفان را سپری می‌کند و بلافاصله بعد از اولین حادثه بزرگ جهانی، انس طلا می‌تواند صعودی شده و بر قیمت طلای داخلی نیز تأثیرگذار باشد.

علی فراقی کارشناس بازارهای مالی در این باره گفت: پس از چند مدتی سایه انداختن رکود و فشار فروش در بازار طلا و سکه بازهم شاهد ریزش قیمت‌های آن بودیم تا باز هم شاهد افتی بیشتر در آن باشیم. اما حال باید به دنبال علت‌های تأثیر گذار باشیم تا به علاوه کشف دلایل آن پیش بینی نسبی از سمت و سوی حرکتی آن داشته باشیم.

بازارهای چندوجهی سکه، طلا و دلار چه ارتباط تنگاتنگی با هم دارند؟

فراقی با بیان اینکه عوامل بسیاری بر بازار سکه و طلا تأثیرگذار هستند، تصریح کرد: مهمترین عامل سیاست پیش گرفته دولت در سال جدید است زیرا سیاست‌های دولت برای کنترل نقدینگی و کنترل تورم باعث شده پول در بازارها نباشد و پول در سپرده‌های ثابت بانکی یا صندوق‌های با درآمد ثابت حبس شود در نتیجه در این شرایط بازارهایی مانند ارز، سکه و طلا خودرو و بورس ریزش می‌کنند. در شرایطی که در بازار پول نباشد فروشنده زیاد شده و در نهایت به صورت خودکار بازار ریزشی می‌شود و ریزش طلا و سکه در نتیجه همین رفتار است.

این کارشناس بازار مالی افزود: در سمت دیگر قیمت‌های طلای جهانی را داریم که با فاکتور گرفتن وضعیت اقتصادی و موارد اقتصادی داخلی شاهد شکل گیری عرضه‌های نسبتاً قوی در چندماه اخیر بوده ایم که البته هرزمان هم طلا (طلای جهانی) با تقاضای نسبی رو به رو شده با اعمال سیاست‌های انقباضی فدرال رزرو به خوبی به سمت پایین هل داده است تا حداقل در کوتاه مدت و میان مدت شاهد دیدگاه ریزشی غالب در این بازار باشیم، رکودی که خیلی از افراد آن را برای برخی دیگر از قسمت‌های بازار جهانی ناگزیر می‌دانند.پس صرفاً در کوتاه مدت و حتی میان مدت از داخل و خارج کشور می‌توان به این نتیجه رسید که شاهد تمایل بیشتر به افت قیمتی هستیم تا رشد و دیدگاه‌های آینده هم بیشتر به سمت ثبات قیمتی یا افت قیمتی است تا گرایش به رشد.

علی فراقی اضافه کرد: از مبحث نموداری و تکنیکی هم اگر طلا و سکه داخلی و نمودار انس جهانی را مورد بررسی قرار دهیم به خوبی متوجه خواهیم شد که در این قسمت زمانی جهت حرکتی بازار به سمت افت بیشتر گرایش دارد مگر در مهم‌ترین پارامترهای خارجی یعنی سیاست‌هایی مانند سیاست‌های فدرال رزرو یا در داخل شاهد سیاست‌هایی برخلاف حال حاضر باشیم تا بازار طلا قصد گام جدید صعودی داشته باشد.

این فعال بازارهای مالی با بیان این‌که در مورد یکی دیگر از فاکتورهای مهم می‌توان قیمت دلار را در نظر گرفت، گفت: دیدگاه رکودی حاکم بر آن در حال حاضر باعث تأثیری مستقیم بر بازار مهم طلا و سکه است.

فراقی در پایان گفت: در قسمتی هم خوب است در مقابل دلاری که بر روی طلا و سکه هم تأثیرگذار است اشاره کوتاهی به صنایعی از بازار سرمایه داشته باشیم که بازوی مهم ارز آوری به کشور هستند که در حال حاضر با ریسک‌های فراوانی همراه شده اند که در صورت ادامه دار بودن این ریسک‌ها ممکن است در آینده با افزایش نرخی قابل توجه در دلار همراه باشیم که به تبع آن هم شاهد تأثیرگذاری آن بر روی بازارهایی مانند طلا و سکه باشیم که البته این مورد در بازه زمانی بزرگ‌تری تأثیرات اصلی خود را اعمال خواهد کرد. در پایان موارد هم در حال حاضر اکثریت فاکتورهای بازاری جهت افت یا دست کم فرسایش و حرکتی خنثی را نشانه گرفته اند که برای انتظار رشدی در این بازارها باید شاهد برعکس شدن برخی از این پارامترهای تأثیرگذار در بازار همانند مورد ذکر شده آخر باشیم تا بتوانیم جهت حرکتی را تغییر یافته در نظر بگیریم.