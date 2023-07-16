رایزنی امیر قطر با رئیس جمهور الجزایر

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری قطر(قنا)، تمیم بن حمد آل ثانی، امیر قطر و عبدالمجید تبون، رئیس جمهور الجزائر امروز یکشنبه در دوحه دیدار و گفتگو کردند.

تمیم بن حمد امیر قطر در ابتدا ضمن خوشامدگویی به رئیس جمهور الجزائر، برای او اقامت خوبی را آرزو کرد و خواستار رشد و پیشرفت بیشتر روابط دوجانبه شد.

از طرفی دیگر رئیس جمهور الجزائر از امیر قطر بابت حسن استقبال و میزبانی تقدیر و ابراز امیدواری کرد مذاکرات دوجانبه با وی منجر به تقویت همکاری و گسترش روابط برادرانه بین قطر و الجزائر شود.

بن حمد و تبون روابط دوجانبه و راه های تقویت و گسترش همه جانبه آن به خصوص در زمینه اقتصاد، تجارت، صنعت، انرژی و فناوری را مورد رایزنی قرار دادند.

همچنین، بارزترین مسائل و آخرین تحولات منطقه ای و بین المللی از دیگر محورهای گفتگوی طرفین بود.