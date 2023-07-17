رئیس جمهور الجزایر قطر را ترک کرد/ چین مقصد بعدی

به گزارش خبرگزاری مهر، رئیس جمهور الجزایر پس از دیدار با مقامات سیاسی قطر، دوحه را به مقصد پکن ترک کرد.

وبگاه «روسیا الیوم» بامداد امروز (دوشنبه) گزارش داد که «عبدالمجید تبون» رئیس جمهور الجزایر بنا به دعوت همتای چینی خود امروز دوشنبه (۱۷ ژوئیه) در سفر به چین با «شیء جین پینگ» رئیس جمهور این کشور در پکن دیدار و گفت‌وگو خواهد کرد.

گفتنی است رئیس جمهور الجزایر در نیمه ماه گذشته میلادی (ژوئن) در جریان سفر به روسیه در نشستی مطبوعاتی با حضور رئیس جمهور روسیه بر لزوم هرچه سریع‌تر پیوستن الجزایر به گروه اقتصادی «بریکس» تاکید کرده بود.

گفتنی است ۳۰ درصد تولید ناخالص و ۴۰ درصد جمعیت جهان در حوزه بریکس تعریف می‌شود. ایران و آرژانتین تیر سال گذشته رسماً درخواست عضویت در این گروه را ارائه دادند که مورد استقبال اعضای بریکس قرار گرفت.

گروه بریکس هم اکنون متشکل از کشورهای برزیل، روسیه، هند، چین، و آفریقای جنوبی است. سرواژه بریکس (BRICS )هم از کنار هم قرار گرفتن حرف اول نام انگلیسی این کشورها تشکیل شده است.