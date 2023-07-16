به گزارش خبرگزاری مهر، بر اساس بند (ز) تبصره ۶ قانون بودجه امسال با هدف حمایت از تولید و عبور از خام فروشی، صادرات مواد خام مشمول عوارض و مالیات میشود. حالا هیئت وزیران دستورالعمل این بند را تصویب کرده است.
بر اساس این دستورالعمل کلیه مواد و محصولات معدنی، صنایع معدنی فلزی و غیرفلزی، محصولات نفتی، گازی و پتروشیمی موضوع فهرست پیوست تصویب نامه مهر سال ۱۴۰۱، مواد خام و نیمه خام محسوب میشوند.
همچنین در این تصویب نامه هیئت وزیران فهرست ۲۳۹ ماده خام و نیمه خام مشمول عوارض صادراتی به وزارتخانههای صنعت، معدن و تجارت، امور اقتصادی و دارایی، نفت و سازمان برنامه بودجه، معاونت علمی فناوری ریاست جمهوری اعلام شده است.
فهرست مواد خام و نیمه خام مشمول عوارض صادراتی را میتوانید در اینجا مشاهده کنید.
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